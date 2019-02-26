Умерла петербургская модель Ольга Пантюшенкова — лицо Christian Dior, Yves Saint Laurent и Thierry Mugler
В Петербурге скончалась Ольга Пантюшенкова — одна из первых советских моделей, работавшая с Christian Lacroix, Christian Dior, Chanel, Kenzo, Cacharel, Valentino, Balenciaga, Thierry Mugler и другими мировыми брендами. По сообщениям инсайдеров, Ольга долгое время боролась с раком — на момент смерти ей было 44 года.
Напомним, модельная карьера Ольги Пантюшенковой началась в 16 лет, когда она заняла третье место в конкурсе «Супермодель СССР-1991». Девушка получила приглашение в модельное агентство Elite, которое уже работало с Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур, а ее агентом стал Дидье Фернандес, который ранее представлял Линду Евангелисту и Наоми Кэмпбелл. «Дидье поверил в меня и стал со мной работать. Тогда еще не появились отрешенные, холодные и в то же время наивные девушки, будто свалившиеся с Луны. А я такой и была», — рассказывала в одном из интервью Пантюшенкова. Дидье Фернандес познакомил Ольгу с Карлом Лагерфельдом, и уже вскоре она участвовала в шоу Chanel, а позже снималась в рекламной кампании аромата Cacharel, который и сделал ее всемирно известной моделью.
Надежда Кожевникова
владелица компании по организации мероприятий New Couture Events, из поста в Facebook
«Узнала о том, что не стало Ольги Пантюшенковой, звездной, хрупкой, ленинградской девочки. Одной из первых российских топ-моделей, взлетевших в ранние 90-е, когда мир fashion был далек отсюда, как космос. Ну, может, еще немного дальше. Потому что дорогу в космос можно было хотя бы представить. Пантюшенкова работала с Cacharel, Balenciaga, Louis Vuitton, Giorgio Armani, Christian Lacroix, Christian Dior, John Galliano, Thierry Mugler, Valentino, Chanel, Yves Saint Laurent... Участвовала в дефиле, рекламных кампаниях, снималась для обложек. Я писала когда-то в Pulse про ее полет —она тогда уже несколько лет, как поднималась по звездной лестнице. Все выше и выше... И, вот, ушла. Говорят, в последние годы, в болезни, она была одинока. Но этого я не знаю. Могу сказать, что я не поверила сначала. Смотрела Интернет, ее фотографии. Удивительно, но почти на любой из них она будто светится. Как все быстро».
Сергей Васильев
дизайнер, из поста в Facebook
«Мне посчастливилось знать Олю. Работать с ней было большим счастьем! Оля от природы необыкновенно артистична, когда она входила в образ и начинала позировать перед камерой, все замирали и цепенели от происходящего действа, пространство студии наполнялось каким-то мощным эфиром, светом! На этом фото Оля в момент съемки на киностудии "Мосфильм" для рекламного каталога «Ательерс» от Середина и Васильева. Прекрасно помню тот день: мы с Олей накануне прилетели из Парижа, началась большая подготовка к фотосессии. Оля должна была сниматься в образе молодой Марлен Дитрих. Когда Олю загримировали, одели, она вошла в декорацию и стала перевоплощаться в Марлен, все в павильоне ахнули от восторга, кто то сказал "Марлен здесь"! И в ту же секунду во всем наглухо затемненном павильоне погас свет, и мы оказались в бескрайней бездне темноты! На всю жизнь запомнил эти пару минут космоса!
Красота Оли, ее природный аристократизм, духовная наполненность принесли ей Мировую Славу, ошеломительный успех и признание! Ольга была любимицей Великих кутюрье: Ива Сен-Лорана, Джанфранко Ферре, Тьерри Мюглера. Жаль, что на Родине, в России, не ценят и не особо вспоминают выдающихся соотечественников, сумевших своими красотой, трудом и интеллектом добиться мирового признания! Ведь Олю все в мире воспринимали как Русскую модель, как посланника Русской красоты родом из Санкт-Петербурга!»
Оксана Полевикова
актриса, из поста во «ВКонтакте»
«Не стало Оли Пантюшенковой. 13 дней назад скончалась от рака. Когда-то очень давно в 1990-м году мы вместе были на конкурсе красоты, мы были самыми маленькими, несовершеннолетними. И, как самые юные, сдружились. Ольга очень хотела уехать и в скором времени получила контракт. Так и осталась в Европе. А сегодня я узнала, что ее больше нет. Плачу. Поверить не могу»
Юлия Криницкая
совладелица модельного агентства Faces, из поста в Facebook
«Когда я приехала в Париж работать моделью, Ольга Пантюшенкова была суперзвездой, она входила в top10models. У меня были духи Eden именно потому, что их лицом была Ольга. Как жаль узнавать такую печальную новость, что ее больше нет. Она была одной из первых и самых успешных»
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