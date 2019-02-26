Умерла петербургская модель Ольга Пантюшенкова — лицо Christian Dior, Yves Saint Laurent и Thierry Mugler

дизайнер, из поста в Facebook

«Мне посчастливилось знать Олю. Работать с ней было большим счастьем! Оля от природы необыкновенно артистична, когда она входила в образ и начинала позировать перед камерой, все замирали и цепенели от происходящего действа, пространство студии наполнялось каким-то мощным эфиром, светом! На этом фото Оля в момент съемки на киностудии "Мосфильм" для рекламного каталога «Ательерс» от Середина и Васильева. Прекрасно помню тот день: мы с Олей накануне прилетели из Парижа, началась большая подготовка к фотосессии. Оля должна была сниматься в образе молодой Марлен Дитрих. Когда Олю загримировали, одели, она вошла в декорацию и стала перевоплощаться в Марлен, все в павильоне ахнули от восторга, кто то сказал "Марлен здесь"! И в ту же секунду во всем наглухо затемненном павильоне погас свет, и мы оказались в бескрайней бездне темноты! На всю жизнь запомнил эти пару минут космоса!

Красота Оли, ее природный аристократизм, духовная наполненность принесли ей Мировую Славу, ошеломительный успех и признание! Ольга была любимицей Великих кутюрье: Ива Сен-Лорана, Джанфранко Ферре, Тьерри Мюглера. Жаль, что на Родине, в России, не ценят и не особо вспоминают выдающихся соотечественников, сумевших своими красотой, трудом и интеллектом добиться мирового признания! Ведь Олю все в мире воспринимали как Русскую модель, как посланника Русской красоты родом из Санкт-Петербурга!»