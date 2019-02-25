Афтепати Оскара-2019: 45 самых эффектных платьев красной дорожки

После получения статуэток «Оскар» голливудские звезды отправились на ежегодное афтепати от журнала Vanity Fair. По размаху, списку приглашенных и эффектным нарядам оно не уступает самой киноцеремонии: «Собака.ru» составила гид по Best Dressed.

Люпита Нионго в Oscar de la Renta

Гленн Клоуз

Дженнифер Лопес в Zuhair Murad

Эмма Робертс в Yanina Couture

Эми Адамс в Atelier Versace

Кендалл Дженнер в Rami Kadi

На постоскаровскую вечеринку приехали звезды, которых мы не видели на красной дорожке премии: например, Кендалл Дженнер в платье Rami Kadi, обнажающее ягодицы, Фрида Пинто в Julien Macdonald с внушительным декольте, Сельма Блэр со стильной тросточкой вместо сумки и мама Илона Маска — Мэй — в закрытом комбинезоне с коралловым шлейфом.

Роузи Хантингтон-Уайтли в Atelier Versace и Джейсон Стетхем

Сиара

Джо Джонас и Софи Тернер в Louis Vuitton

Эллисон Дженни

Крисси Тейген в Marchesa и Джон Ледженд в Gucci

Эмилия Кларк

Натали Портман в Dior

Чедвик Боузман

Винни Харлоу

Они продолжили поддерживать тренды, заданные шоу-стопперами церемонии «Оскар»: в пудровых образах на афтепати пришли Крисси Тейген, Хейли Стейнфилд, Винни Харлоу и исполнитель главной роли в «Черной Пантере» Чедвик Боузман, а в серебристых — Софи Тернер, Айла Фишер, Хлое Грейс Моретц и муза Джейсона Стетхема Роузи Хантингтон-Уайтли. А вот певица Сиара выбирать между тенденциями не стала: зачем, если их можно объединить в одно асимметричное платье?

Наоми Кэмпбелл

Эмили Ратаковски

Фрида Пинто в Julien Macdonald

Джессика Альба в Narciso Rodriguez

Лесли Манн в Ralph & Russo

Рене Зеллвегер в A.W.A.K.E

Аманда Сейфрид

Айла Фишер в Jonathan Simkhai

Эшли Грэм

Голых нарядов в этом году (впервые!) практически не было: актрисы, режиссеры, сценаристы и модели ограничились обнаженной спиной и небольшим вырезом на подоле. Так, эффект Анджелины Джоли, чья нога стала мемом после выхода в Atelier Versace на «Оскаре-2012», пытались повторить Дженнифер Лопес в Zuhair Murad, Лесли Манн в Ralph & Russo и Эмма Робертс в платье от российского бренда Yanina Couture.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус в Saint Laurent

Сельма Блэр в Ralph & Russo

Адриана Лима

Хлое Грейс Моретц в Louis Vuitton

Лесли Бибб и Сэм Рокуэлл

Керри Вашингтон

София Бутелла

Нина Добрев

Эшли Симпсон в Maticevski

Но лучшей тенденцией «Оскара» мы бы назвали дабл-дрессинг: если на основной церемонии мужчины носили бархатные костюмы, бирюзовые пиджаки и даже пышные юбки (как, к примеру, актер сериала «Pose» Билли Портер), то на вечеринке предпочитали «дресс-кодовый» black-tie. Монохромные образы от Tom Ford, Saint Laurent и Christian Dior оттеняли яркие наряды девушек: от Джо Джонаса с Софи Тернер, Лиама Хемсворта с Майли Сайрус, Сэма Рокуэлла с Лесли Бибб и Брэдли Купера с Ириной Шейк было не оторвать глаз!

Мэй Маск

Аманда Питт

Коби Смолдерс

Джулианна Хаф

Кейт Босуорт

Хейли Стейнфилд

Рэйвен Лин