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Афтепати Оскара-2019: 45 самых эффектных платьев красной дорожки

После получения статуэток «Оскар» голливудские звезды отправились на ежегодное афтепати от журнала Vanity Fair. По размаху, списку приглашенных и эффектным нарядам оно не уступает самой киноцеремонии: «Собака.ru» составила гид по Best Dressed.  

  • Люпита Нионго в Oscar de la Renta

  • Гленн Клоуз 

  • Дженнифер Лопес в Zuhair Murad

  • Эмма Робертс в Yanina Couture

  • Эми Адамс в Atelier Versace

  • Кендалл Дженнер в Rami Kadi

Победители премии «Оскар-2019»

На постоскаровскую вечеринку приехали звезды, которых мы не видели на красной дорожке премии: например, Кендалл Дженнер в платье Rami Kadi, обнажающее ягодицы, Фрида Пинто в Julien Macdonald с внушительным декольте, Сельма Блэр со стильной тросточкой вместо сумки и мама Илона Маска — Мэй — в закрытом комбинезоне с коралловым шлейфом. 

  • Роузи Хантингтон-Уайтли в Atelier Versace и Джейсон Стетхем 

  • Сиара 

  • Джо Джонас и Софи Тернер в Louis Vuitton

  • Эллисон Дженни

  • Крисси Тейген в Marchesa и Джон Ледженд в Gucci 

  • Эмилия Кларк 

  • Натали Портман в Dior

  • Чедвик Боузман

  • Винни Харлоу 

Лучшие образы с красной дорожки «Оскара-2019»

Они продолжили поддерживать тренды, заданные шоу-стопперами церемонии «Оскар»: в пудровых образах на афтепати пришли Крисси Тейген, Хейли Стейнфилд, Винни Харлоу и исполнитель главной роли в «Черной Пантере» Чедвик Боузман, а в серебристых — Софи Тернер, Айла Фишер, Хлое Грейс Моретц и муза Джейсона Стетхема Роузи Хантингтон-Уайтли. А вот певица Сиара выбирать между тенденциями не стала: зачем, если их можно объединить в одно асимметричное платье? 

  • Наоми Кэмпбелл

  • Эмили Ратаковски

  • Фрида Пинто в Julien Macdonald

  • Джессика Альба в Narciso Rodriguez

  • Лесли Манн в Ralph & Russo 

  • Рене Зеллвегер в A.W.A.K.E

  • Аманда Сейфрид 

  • Айла Фишер в Jonathan Simkhai

  • Эшли Грэм 

Голых нарядов в этом году (впервые!) практически не было: актрисы, режиссеры, сценаристы и модели ограничились обнаженной спиной и небольшим вырезом на подоле. Так, эффект Анджелины Джоли, чья нога стала мемом после выхода в Atelier Versace на «Оскаре-2012», пытались повторить Дженнифер Лопес в Zuhair Murad, Лесли Манн в Ralph & Russo и Эмма Робертс в платье от российского бренда Yanina Couture. 

  • Лиам Хемсворт и Майли Сайрус в Saint Laurent

  • Сельма Блэр в Ralph & Russo

  • Адриана Лима 

  • Хлое Грейс Моретц в Louis Vuitton 

  • Лесли Бибб и Сэм Рокуэлл

  • Керри Вашингтон

  • София Бутелла 

  • Нина Добрев

  • Эшли Симпсон в Maticevski

Но лучшей тенденцией «Оскара» мы бы назвали дабл-дрессинг: если на основной церемонии мужчины носили бархатные костюмы, бирюзовые пиджаки и даже пышные юбки (как, к примеру, актер сериала «Pose» Билли Портер), то на вечеринке предпочитали «дресс-кодовый» black-tie. Монохромные образы от Tom Ford, Saint Laurent и Christian Dior оттеняли яркие наряды девушек: от Джо Джонаса с Софи Тернер, Лиама Хемсворта с Майли Сайрус, Сэма Рокуэлла с Лесли Бибб и Брэдли Купера с Ириной Шейк было не оторвать глаз!

  • Мэй Маск

  • Аманда Питт 

  • Коби Смолдерс

  • Джулианна Хаф

  • Кейт Босуорт 

  • Хейли Стейнфилд

  • Рэйвен Лин 

Фото: REX/Shutterstock 

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