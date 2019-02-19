Что нужно знать о новом креативном директоре Chanel?

7

Лагерфельд описывал работу с Виар как «глубокую привязанность и настоящую дружбу»: со временем он стал выходить с ней на финальный поклон, а в январе этого года и вовсе предложил ей представить кутюрную коллекцию. Сам Карл к гостям так и не вышел, сославшись на плохое самочувствие.