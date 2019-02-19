Что нужно знать о новом креативном директоре Chanel?
Сегодня, после известий о смерти Карла Лагерфельда, Chanel объявили имя своего нового креативного директора. Им стала Виржини Виар, проработавшая с кайзером почти 30 лет, — «Собака.ru» рассказывает все, что о ней известно.
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Виржини Виар в проекте The Little Black Jacket
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Виржини Виар выросла в Дижоне в семье главного хирурга городской больницы. Любовь к моде будущему дизайнеру привили бабушка и мама, которые вышивали цыганские юбки и цветочные купальники из тканей, хранившихся в запасах ее дедушки.
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О бренде Chanel Виржини узнала из автобиографии Миси Серт — французской пианистки польского происхождения, которая дружила с Коко Шанель. До этого Виар не интересовалась историей марки, считая ее «старомодной»: «Во времена моего детства это был бренд для пожилых, Карл полностью преобразил его, сделал современным».
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В возрасте 20 лет Виржини Виар стала выпускать одежду под брендом Nirvana, не зная ничего ни об одноименной группе, ни об ее фронтмене — Курте Кобейне. Коллекции начинающего дизайнера даже продавались в бутиках!
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Позже дизайнер переехала в Париж, где помогала художнице по костюмам Доминик Борг в работе над несколькими пьесами и фильмом «Камилла Клодель». В образах от Виржини Виар играли исполнители главных ролей — Изабель Аджани и Жерар Депардье.
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Карл Лагерфельд и Виржини Виар
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В 1987 году Виржини Виар попала на стажировку в студию вышивания Chanel — за нее «замолвил слово» друг семьи и помощник князя Монако. Спустя четыре года девушка стала работать непосредственно с Карлом Лагерфельдом: сначала отвечала за выбор тканей, а позже координировала кутюрные и ready-to-wear коллекции.
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Со временем Виржини Виар стала воплощать в жизнь эскизы Карла Лагерфельда, а также руководить творческой командой, заниматься закупками фурнитуры, контролировать качество готовых изделий и иногда подбирать моделей.
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Виржини Виар на кутюрном показе Chanel в январе 2019 года
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Лагерфельд описывал работу с Виар как «глубокую привязанность и настоящую дружбу»: со временем он стал выходить с ней на финальный поклон, а в январе этого года и вовсе предложил ей представить кутюрную коллекцию. Сам Карл к гостям так и не вышел, сославшись на плохое самочувствие.
Фото: REX/Shutterstock
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