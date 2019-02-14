Роспотребнадзор обсудит возможность штрафов за лишний вес и талию более 90 сантиметров

Роспотребнадзор планирует ввести штрафы за лишний вес и талию больше 90 сантиметров — об этом рассказала руководитель ведомства Анна Попова на Инвестиционном форуме в Сочи. По ее словам, российские специалисты изучают опыт других стран по борьбе с ожирением — например, Японии (где «считается незаконным иметь размер талии более 36 дюймов у мужчин») и Новой Зеландии (где «при получении гражданства необходимо предъявить справку о том, что ваш индекс массы тела не превышает 35»). «Люди с высоким индексом массы тела не отвечают нормам национальной политики здравоохранения, так как они связаны с долгосрочными рисками, в том числе и финансовыми, для системы охраны здоровья», — объяснила Анна Попова РИА «Новости».