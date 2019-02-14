Роспотребнадзор обсудит возможность штрафов за лишний вес и талию более 90 сантиметров
Роспотребнадзор планирует ввести штрафы за лишний вес и талию больше 90 сантиметров — об этом рассказала руководитель ведомства Анна Попова на Инвестиционном форуме в Сочи. По ее словам, российские специалисты изучают опыт других стран по борьбе с ожирением — например, Японии (где «считается незаконным иметь размер талии более 36 дюймов у мужчин») и Новой Зеландии (где «при получении гражданства необходимо предъявить справку о том, что ваш индекс массы тела не превышает 35»). «Люди с высоким индексом массы тела не отвечают нормам национальной политики здравоохранения, так как они связаны с долгосрочными рисками, в том числе и финансовыми, для системы охраны здоровья», — объяснила Анна Попова РИА «Новости».
Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что вопрос приемлемости зарубежного опыта для российских реалий будет обсуждаться на федеральном уровне «в течение первого года работы по нацпроектам». Для этого ведомство будет проводить мониторинговые исследования и контроль качества продукции.
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