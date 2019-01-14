Critics' Choice Awards-2019: 20 самых модных гостей киноцеремонии

В Санта Монике прошла кинематографическая премия Critics' Choice Awards, в рамках которой в 24-й раз наградили самых достойных режиссеров, актеров, сценаристов, композиторов и художников по костюмам. Триумфаторами вечера стали создатели фильмов «Черная Пантера» и «Звезда Родилась» — теперь рассказываем о негласных победителях в номинации «лучший образ ковровой дорожки».

Леди Гага в Calvin Klein by Appointment

Николь Кидман в Armani Prive

Шарлиз Терон в Givenchy

Патриша Кларксон

Джулия Робертс в Louis Vuitton

Если на «Золотом глобусе», который прошел 7 января в Лос-Анджелесе, звезды акцентировали свое внимание на политических выступлениях и социальных речах (многие актрисы вышли на красную дорожку с лентами, поддерживающими движение против насилия Time’s Up), то на Critics' Choice Awards-2019 больше обращали внимание на дизайн и авторов тех или иных нарядов. Так, Клэр Фой, сыгравшая роль второго плана в фильме «Человек на Луне», реанимировала «слимановский» Celine в асимметричном черном комбинезоне: звезды в новых коллекциях бренда, не угодивших поклонникам творчества Фиби Файло, вошли в список worst-dressed почти всех прошедших киноцеремоний. В свою очередь, Леди Гага, победившая в номинации «Лучшая женская роль» благодаря съемкам в картине «Звезда родилась», поддержала кутюрную линейку Calvin Klein by Appointment, запущенную уже бывшим креативным директором марки Рафом Симонсом.

Эми Адамс в Zac Posen

Клэр Фой в Celine

Эмили Блант в Prada

Элизабет Олсен в Alexandre Vauthier

Лора Харриер в Louis Vuitton

Гленн Клоуз в Gabriela Hearst

Рэйчел Броснахэн в Carolina Herrera

Кристен Белл в Cushnie

Но покорила фэшн-критиков актриса Джулия Робертс, которая уже второй раз за месяц, выходит на красную дорожку в брюках. В первый раз — на «Золотом глобусе» — она выбрала образ от Stella McCartney, а сегодня — на Critics' Choice Awards — отдала предпочтение Louis Vuitton. Другие шоу-стопперы вечера тоже пришли в костюмах: «Удивительная Миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн — в Carolina Herrera, а звезда «Тони против всех» Эллисон Дженни — в Alberta Ferretti. Кажется, мы знаем, какой тренд придет на смену «голливудским» блесткам, перьям и бахроме в этом году — запасайтесь брючными комплектами!

Люси Бойнтон в Gucci

Мэнди Мур в Michael Kors

Лора Дерн

Эллисон Дженни

Хейли Лу Ричардсон в Versace

Поппи Делевинь

Джулия Гарнер