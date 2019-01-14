18+

Critics' Choice Awards-2019: 20 самых модных гостей киноцеремонии

В Санта Монике прошла кинематографическая премия Critics' Choice Awards, в рамках которой в 24-й раз наградили самых достойных режиссеров, актеров, сценаристов, композиторов и художников по костюмам. Триумфаторами вечера стали создатели фильмов «Черная Пантера» и «Звезда Родилась» — теперь рассказываем о негласных победителях в номинации «лучший образ ковровой дорожки».  

  • Леди Гага в Calvin Klein by Appointment 

  • Николь Кидман в Armani Prive 

  • Шарлиз Терон в Givenchy 

  • Патриша Кларксон

  • Джулия Робертс в Louis Vuitton 

Если на «Золотом глобусе», который прошел 7 января в Лос-Анджелесе, звезды акцентировали свое внимание на политических выступлениях и социальных речах (многие актрисы вышли на красную дорожку с лентами, поддерживающими движение против насилия Time’s Up), то на Critics' Choice Awards-2019 больше обращали внимание на дизайн и авторов тех или иных нарядов. Так, Клэр Фой, сыгравшая роль второго плана в фильме «Человек на Луне», реанимировала «слимановский» Celine в асимметричном черном комбинезоне: звезды в новых коллекциях бренда, не угодивших поклонникам творчества Фиби Файло, вошли в список worst-dressed почти всех прошедших киноцеремоний. В свою очередь, Леди Гага, победившая в номинации «Лучшая женская роль» благодаря съемкам в картине «Звезда родилась», поддержала кутюрную линейку Calvin Klein by Appointment, запущенную уже бывшим креативным директором марки Рафом Симонсом

  • Эми Адамс в Zac Posen 

  • Клэр Фой в Celine

  • Эмили Блант в Prada

  • Элизабет Олсен в Alexandre Vauthier 

  • Лора Харриер в Louis Vuitton 

  • Гленн Клоуз в Gabriela Hearst 

  • Рэйчел Броснахэн в Carolina Herrera 

  • Кристен Белл в Cushnie 

Но покорила фэшн-критиков актриса Джулия Робертс, которая уже второй раз за месяц, выходит на красную дорожку в брюках. В первый раз — на «Золотом глобусе» — она выбрала образ от Stella McCartney, а сегодня — на Critics' Choice Awards — отдала предпочтение Louis Vuitton. Другие шоу-стопперы вечера тоже пришли в костюмах: «Удивительная Миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн — в Carolina Herrera, а звезда «Тони против всех» Эллисон Дженни — в Alberta Ferretti. Кажется, мы знаем, какой тренд придет на смену «голливудским» блесткам, перьям и бахроме в этом году — запасайтесь брючными комплектами!

  • Люси Бойнтон в Gucci 

  • Мэнди Мур в Michael Kors

  • Лора Дерн 

  • Эллисон Дженни

  • Хейли Лу Ричардсон в Versace 

  • Поппи Делевинь 

  • Джулия Гарнер 

Фото: vogue.globo.com

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также