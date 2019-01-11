«Когда прошлое встречается с будущим»: Louis Vuitton опубликовали новую (драматичную!) рекламную кампанию

Louis Vuitton продолжают исследовать границы прошлого и будущего: в новой рекламной кампании, снятой студией фотографа Кольера Шорра, бренд объединил футуристичные костюмы и ренессансные интерьеры парижского отеля Le Bristol. На фоне цветочных обоев, гобеленовых ковров и огромных картин с пейзажами из фильма «В прошлом году в Мариенбаде» позируют любимые модели Николя Гескьера — Натали Вестлинг, Сигни Вейтберг и Маша Скокова из Петербурга.

Вещи из рекламируемой коллекции бренда — бомберы с объемными рукавами, микрошорты с завышенной талией, футболки с изображением космических кораблей, гуттаперчивые кроссовки Archlight и «жесткие» сумки с мазками краски — в ближайшее время поступят в продажу. Искать их нужно в петербургском бутике Louis Vuitton на Невском проспекте, 115 и в интернет-магазине бренда, открывшемся в конце прошлого года.