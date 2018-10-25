Как набрать тысячи лайков/подписчиков и сделать из себя бренд: 10 проверенных шагов
Соосновательница образовательного проекта School Gosh и партнер агентства маркетинговых коммуникаций Monstars Лена Павельева обучила брендингу и SMM-продвижению тысячи человек, а также помогла Versace, Calvin Klein, Michael Kors и Converse развиться на отечественном рынке. В рамках Международного форума моды в Петербурге Лена рассказала, как продать свой бренд в социальных сетях, что такое «уникальное торговое предложение», почему важен видео-контент, и как вести коммуникацию, чтобы вас услышали (и ответили!).
Откройте социальные сети
Фундамент любого бренда — это позиционирование, в том числе через социальные сети. Если у вас закрытый профиль, откройте его и начните им заниматься. Если открытый, то следите за тем, что вы через него демонстрируете. Я часто провожу собеседования у молодых ребят на разные позиции: фотографов, стилистов, ассистентов для творческих проектов. Кроме резюме и портфолио, всегда прошу показать свой аккаунт — из него проще понять, что из себя представляет человек и как он хочет выглядеть перед остальными.
Открытые социальные сети помогают найти не только сотрудников (или работодателей), но и сообщников. Вы можете прийти на форум, сесть на определенный стул, начать общаться со своим соседом и понять, что он — фотограф, который хочет расширить свое портфолио за счет съемок молодых брендов одежды. А вы — развивающийся дизайнер, который нуждается в красивом и качественном лукбуке. Почему бы вам не объединиться? То же самое происходит и в онлайн-пространстве: социальные сети помогают найти людей, с которыми можно сотрудничать на взаимовыгодных условиях.
Я, работая в Москве, часто пишу художникам из Америки и Европы с предложением принять участие в одном из своих проектов. Человек заходит ко мне в профиль, видит, что я занимаюсь SMM и брендингом, и у него есть reason to believe — причина начать общаться на рабочие темы. Но если бы в моем «инстаграме» были только голые фотографии, коммуникация бы точно не получилась.
Сформируйте четкую концепцию
Вы должны четко понимать свою профессию, предназначение и деятельность. И от этого выстраивать свой бренд и социальные сети. Доходит до смешного: фотограф пишет мне с предложением поснимать — захожу к ней в Instagram-профиль — вижу в шапке «мать», «сестра», «любитель кофе», «обожаю закаты» и все в этом роде. Как я должна понять, что человек действительно фотограф? Эту информацию ему следует проводить красной нитью по всему контенту — и текстовому, и визуальному. Ведь личных социальных сетей не бывает — все, что вы публикуете, видит весь мир.
Парикмахеру стоит публиковать не только примеры работ, но и их цену, а дизайнеру — съемки нарядов с информацией, где их можно купить. Если вдруг блогер, на которого вы подписаны, отмечает бренд одежды, в профиле которого есть все, кроме самой одежды, вы тут же уйдете со страницы. Ведь мы живем в безумное время, когда информация считывается за долю секунды: человеку либо понятно и интересно (и он примыкает к вашей аудитории), либо нет.
Изучите конкурентное поле
На этапе формирования бренда — и личного, и корпоративного — нужно изучить конкурентное поле: начиная с того, что сегодня кажется глупым и неактуальным, и заканчивая тем, что уже открыто, но вы этого не замечали. Ко мне часто приходят с какой-то «гениальной» идеей, а потом начинают гуглить и понимать, что все это уже сделано, сформировано и растиражировано. От этого конкурентное поле становится плотнее и неинтереснее. Простой пример: несколько лет назад все ринулись открывать барбершопы — сначала они приносили хорошие деньги, потому что были нишевыми и эксклюзивными, а теперь их стало настолько много, что выгоднее не лезть в эту сферу, а открыть что-то максимально противоположное.
Еще лучше — найти в своем бренде УКТ (уникальное торговое предложение) и транслировать его аудитории. Если вы производите вещи из тканей региона Варезе, сделайте это узнаваемой фишкой. И пусть многие бренды давно используют те же самые материалы — они то об этом не рассказывают! Получается, первый — не тот, кто начал, а тот, кто первым об этом заговорил: посмотрите на UNIQLO, который известен технологичными тканями, или Converse, который в каждой рекламной кампании подчеркивает свою связь с молодой аудиторией.
Привлекайте новую аудиторию, но не отталкивайте текущую
Во время ребрендинга люди часто хотят расширить свою аудиторию, но при этом забывают о текущей. Примеров много: марка начинает «молодиться»и набирает амбассадоров в лице Рианны, A$AP Rocky и Беллы Хадид, не заботясь о том, что подумают об этом постоянные «взрослые» клиенты. Или девушка на протяжении долгого времени выставляет фотографии в неглиже, собирает 50 000 подписчиков, а потом рассуждает: «Окей, у меня есть большая аудитория, открою литературный клуб, все будут в него ходить». Нет, не будут: у твоих подписчиков совершенно другие интересы!
Чтобы понять и вычислить свою целевую аудиторию, нужно понять, кто, где и почему будет читать ваш блог или покупать вашу одежду. Если у бренда открыт оффлайн-магазин в Петербурге, логично, что он будет клиентоориентирован только на этот город. А если он запускает доставку по всей России, то можно начинать выстраивать коммуникацию и с Москвой, и с Пензой, и с Волгоградом. Кроме географии, важно прописать возраст аудитории: если в ваш магазин зашла девушка 18 лет с мамой 55 лет и обе ушли с покупками, это не значит, что покупательский сегмент бренда — от 18 до 55 лет. Аудиторию нужно продумывать заранее, сужать ее до небольшого разрыва (например, от 30 до 35 лет) и общаться на понятном ей языке.
Создавайте разнообразный контент
Если вы зашли на страницу и увидели фотографии только футболок или только завтраков, вам, скорее всего, станет скучно. Вы быстрее подпишитесь на профиль с продуманной визуальной концепцией, который радует глаз: допустим, у бренда одежды есть платья, шубы, пальто, кроссовки и сумки, значит, ему нужно публиковать их фото в разные дни, чтобы показать широкий ассортимент и направленность. Можно дополнить это mood-историями или вдохновляющими темами, которые будут близки (зацепят) целевую аудиторию.
В какое время публиковать посты? Советчики по SMM-продвижению говорят четко: в 10:30 и 17:30. Но на самом деле это бред — так же, как и мнение, что черно-белые фотографии набирают больше лайков. Проследите, в какое время вы сами листаете «инстаграм» (когда просыпаетесь, завтракаете, едете на работу), — в это же самое время, вероятнее всего, посты читает и ваша целевая аудитория.
На вопрос, сколько постов нужно публиковать в день, я также отвечу — зависит от вашей направленности и вашего читателя. Если вы представляете салон красоты, то можно делать публикации в зависимости от количества информации (примеры работ, изменение графика, открытие записи «на ноготочки»), но если вы ведете простой блог, то не стоит высасывать темы из пальца. Конечно, для поддержания конверсии нужно быть активным, но делать по 4-5 «пустых» публикаций в сутки необходимости нет.
Придумайте референсы
Отсылки к конкретным примерам из культуры, литературы, моды и фотоискусства, делают ваши соцсети интереснее. Можно дать подруге телефон и сказать «сфотографируй меня с пальмой в такой позе», а можно, как Даша Малыгина, попросить снять себя по референсам к Хельмуту Ньютону. Конечно, не все понимают такую просьбу (и тем более не умеют так фотографировать), но то, что руки не должны заходить за пределы кадра, или на снимке не должна быть видна тень фотографа, ясно каждому.
Сделайте красивую фотоленту
После того, как вы продумали референсы, нужно разработать красивую фотоленту. Можно использовать подложку, можно рисовать на фото маркером, можно делать публикации в одной цветовой гамме — главное, чтобы лента не выглядела, как винегрет. Если вы зайдете в профиль к Саше Буримовой, то увидите не только ее лицо, но и фотографии других людей, пейзажи, архитектуру, блюда, раскладки. Она рассказывает какую-то историю — и на страницу не только хочется зайти, но и остаться.
Помните про видео-контент
Пять лет назад я спрашивала друзей: «Что будет после Instagram?». Они говорили про Snapchat и были абсолютно правы. Instagram интегрировал формат Snapchat в свои «сторис» — теперь мы можем выкладывать исчезающие видео с забавными фильтрами, на которые аудитория реагирует лучше, чем на посты в фотоленте. А вот Youtube — это моя большая боль: в нем либо ребята, которые едят ментос и запивают колой, либо Амиран Сардаров и его последователи. Люксовые бренды хотят привлекать в кампейны видео-блогеров, а в России их нет — одна попса с аудиторией в лице школьников или студентов. Делайте что-то «взрослое», свое, другое, и тогда с вами захотят сотрудничать.
Ведите корректную коммуникацию
«Го играть», «ну что, сколько пост стоит?», «мы лучшие, тебе это нужно!» — запомните, такие сообщения в «директе» не работают. Бренды не сидят и не ждут , когда вы им напишите, — у них и без того много дел. Пишите сразу, по делу и максимально корректно: однажды ко мне обратились ребята, у которых мало подписчиков, и честно объяснили «Лена, вы нам нравитесь, но у нас нет возможности сделать коммерческий проект». Я вижу: текст не скопирован, мое имя не перепутано, ребята понимают, чем я занимаюсь, — почему бы не ответить им на сообщение?
Важный момент: пишите на почту с темой письма, что вы за бренд и что от меня хотите. А дальше здоровайтесь (не «йоу!», каким бы я веселым человеком вам ни показалась) и объясняйте все нюансы сотрудничества. Если вы подаете свой продукт как подарок, то потом не трясите «сторис» в «инстаграме» или какую-то другую форму публичной благодарности. Чем меньше бренд давит на то, что и как нужно сделать, тем приятнее с ним работать и о нем рассказывать.
Ставите корректные хэштеги
Метки, хэштеги и геолокации — это бесплатные и нужные инструменты, которые в то же время не являются панацеей. Если вы не будете их использовать, ничего глобального не произойдет, но тем не менее это помогает быть замеченным рестораном, пабликом, головным офисом Calvin Klein. Множество брендов используют эти инструменты некорректно: девочки, которые шьют платья-футляры, выставляют из своей студии геолокацию дорогого ресторана «Пушкин», обращаясь к аудитории, которая им якобы нужна. Если вы позиционируете себя как адекватный, интересный и достойный бренд, никогда не путайте свою аудиторию: больше бренды — от H&M до Chanel — не позволяют так себя вести, чтобы их продукцию заметили.
Отрывки из лекции «Методы продвижения брендов одежды и обуви в социальных сетях» на Международном форуме моды 4 октября
Записала Полина Маланина
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