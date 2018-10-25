Откройте социальные сети

Фундамент любого бренда — это позиционирование, в том числе через социальные сети. Если у вас закрытый профиль, откройте его и начните им заниматься. Если открытый, то следите за тем, что вы через него демонстрируете. Я часто провожу собеседования у молодых ребят на разные позиции: фотографов, стилистов, ассистентов для творческих проектов. Кроме резюме и портфолио, всегда прошу показать свой аккаунт — из него проще понять, что из себя представляет человек и как он хочет выглядеть перед остальными.

Открытые социальные сети помогают найти не только сотрудников (или работодателей), но и сообщников. Вы можете прийти на форум, сесть на определенный стул, начать общаться со своим соседом и понять, что он — фотограф, который хочет расширить свое портфолио за счет съемок молодых брендов одежды. А вы — развивающийся дизайнер, который нуждается в красивом и качественном лукбуке. Почему бы вам не объединиться? То же самое происходит и в онлайн-пространстве: социальные сети помогают найти людей, с которыми можно сотрудничать на взаимовыгодных условиях.

Я, работая в Москве, часто пишу художникам из Америки и Европы с предложением принять участие в одном из своих проектов. Человек заходит ко мне в профиль, видит, что я занимаюсь SMM и брендингом, и у него есть reason to believe — причина начать общаться на рабочие темы. Но если бы в моем «инстаграме» были только голые фотографии, коммуникация бы точно не получилась.