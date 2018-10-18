«Невский проспект мы называли Бродвеем!»: как жили ленинградские стиляги?

Другим источником джаза были радиопередачи из заграницы, которые слушали через ламповые приемники, — их глушили меньше, чем информационные программы «Голос Америки» и BBC. Композитор Виктор Лебедев вспоминал: «Наши приемники ловили часовую передачу с Финляндии. Она ретранслировала новинки американской джазовой музыки и, когда я услышал Джорджа Ширинга, который исполнял песню Lullaby of Birdland, выскочил на Невский с выпученными глазами и всем объявил: "Я слышал потрясающего Ширинга!". Это было большое событие для окружающих — на четную сторону Невского от Литейного проспекта до улицы Маяковского (он же «Бродвей» или сокращенно «Брод») каждый вечер выходили многие стиляги. Здесь можно было похвастаться обновкой, получить информацию о новых пластинках, узнать про выход радиопередачи».

На «Бродвее», кстати, часто раздавалась «новая лексика». Стиляги называли друг друга чувихами и чуваками, а ряд слов шел от английских: олдовый = старый, шузы = ботинки, траузеры = брюки. Многие слова попали в общий молодежный жаргон, а некоторые (например, бердять = есть или бараться = заниматься сексом) исчезли.