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30 самых ярких образов с музыкального фестиваля Burning Man-2018

В пустыне Блэк-рок штата Невада завершается ежегодный фестиваль Burning Man («Горящий человек») — единственное музыкальное событие с гигантскими арт-объектами в пустыне. Его кульминацией становится сожжение огромной статуи человека, высота которой в разные годы достигала до 32 метров, но атмосферу фестиваля также подогревают костюмы его участников. 

  • Мария Белова и T-killah, @mariakakdela

  • Алена Водонаева, @alenavodonaeva

  • Соня Есьман, @sonyaesman

  • Алессандра Амбросио, @ixiah_thelabel

  • Нина Добрев, @nina

  • @elisalondero

  • @stephaniellorente

Все, что в обычной жизни вам кажется странным, на Burning Man становится актуальным: устрашающие маски из металла, венцы из разноцветных перьев, сетчатые пончо, надетые на голое тело, кожаные корсеты, расшитые камнями, мотоциклетные маски, мимикрирующие под очки Gucci, и футуристичные боди, как у «Чудо женщины». Гости фестиваля готовятся к нему ни один сезон, заказывая костюмы у мировых брендов, специализированных мастеров и даже российских дизайнеров, в том числе у финалистки нашего конкурса «Новые имена в моде» Алисы Гагариной. В этом году она сделала белую корону с розовыми перьями для Алены Водонаевой — одной из немногих россиянок на Burning Man-2018. 

15 костюмов с Odyssey в Петербурге — аналога Burning Man в Америке

  • @rosacrespo

  • @elladieke

  • @rosacrespo

  • @katezubok

  • @marika.me_

  • @nastia.dj

  • @skullbali

  • @banukucuk

  • Алена Водонаева, @alenavodonaeva

  • @krishanbasra

Ежегодный шоу-стоппер фестиваля Елена Перминова в этом году в пустыню не приехала — вместо нее модные перфомансы устраивали модель Алессандра Амбросио, актриса Нина Добрев, фэшн-блогер Соня Есьман, певец T-killah с невестой Марией Беловой. В искусстве носить казаки, комбинезоны из бисера, металлизированные фуражки, хайтопы на платформе и седые парики этим ребятам точно нет равных!

  • @patokastudio

  • @xeniaoverdose

  • @alina_bruno

  • @meishamock

  • @seymasubasi

  • @marthagraeff

  • @meishamock

  • Мария Белова и T-killah, @t_killah

  • @patrikrusso

  • @superkaramel

Фото: Instagram

 
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