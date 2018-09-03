30 самых ярких образов с музыкального фестиваля Burning Man-2018

Все, что в обычной жизни вам кажется странным, на Burning Man становится актуальным: устрашающие маски из металла, венцы из разноцветных перьев, сетчатые пончо, надетые на голое тело, кожаные корсеты, расшитые камнями, мотоциклетные маски, мимикрирующие под очки Gucci, и футуристичные боди, как у «Чудо женщины». Гости фестиваля готовятся к нему ни один сезон, заказывая костюмы у мировых брендов, специализированных мастеров и даже российских дизайнеров, в том числе у финалистки нашего конкурса «Новые имена в моде» Алисы Гагариной. В этом году она сделала белую корону с розовыми перьями для Алены Водонаевой — одной из немногих россиянок на Burning Man-2018.