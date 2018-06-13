30 лучших костюмов с фестиваля «Старкон-2018»
В выставочном комплексе «Экспоцентр» прошел крупнейший в России фестиваль фантастики, кино, науки и космоса «Старкон-2018». Это единственное место, где Кончита Вурст может встретиться с Тором, а клоун из фильма «Оно» поиграть в шарик с Избушкой на курьих ножках. Мы познакомились с героями и сфотографировали лучшие образы.
Святая Целестина из игры Warhammer 40000
«Целестина — одна из самых религиозных и значимых фигур в игровой Вселенной. Ее костюм стоит повторить хотя бы из-за сложности, но я к тому же люблю играть в компьютерную и настольную версии Warhammer 40000».
Пеннивайз
«Я выбрала этого персонажа из любви к фильму "Оно" и готовила костюм на "Старкон" в течение трех с половиной месяцев. В обычной жизни я играю сразу несколько ролей — от фотографа до визажиста, очень творческий человек».
Кощей Бессмертный
«Мой персонаж — из арт-бука Романа Папсуева "Сказки старой Руси". На мне нет костюма — я просто слишком долго живу на этой земле. Поверьте, вы не хотите знать ответа на вопрос, сколько мне лет. Уж точно постарше вас буду».
Персонаж из квеста Rusty Lake
Хела и Тор
«Мы выбрали этих персонажей, потому что похожи на них в реальной жизни. Конечно, не могу сказать, что я — копия Кейт Бланшетт (у меня нет таких впалых щек) но с макияжем я — настоящая Хела. Свой костюм начала продумывать за два месяца до старта приема заявок, основная часть сделана на майских праздниках. А Тор работал над экипировкой с Нового года».
Кончита
«Я обожаю этого певца, слежу за ним и слушаю его песни на репите. Даже знаю, что он недавно стал блондином! Возможно, с этим цветом волос появлюсь на следующем "Старконе", ведь сам образ собирается достаточно легко и быстро».
Персонаж из Вселенной постапокалипсиса
«Еще недавно я просиживала штаны в офисе, но, поняв, что для меня это слишком скучно и однообразно, ушла покорять творческие профессии, стала работать в сфере татуировок. Параллельно создаю интересные образы из условного мусора: например, материалы для головного убора я собирала в течение трех месяцев по всем друзьям и знакомым. После прогулки с собакой тащила домой ветки с земли, а после поездки на дачу к бабушке — оторванные головы кукол».
Кратос
«Я — Кратос, убийца Богов. Костюм выбрал, потому что я похож на этого персонажа. Даже бороду приклеивать не пришлось — все свое, настоящее!».
Капитан Америка
«Когда я увидел трейлер новых "Мстителей", где Капитан Америка отрастил бороду, понял, что не могу оставить это без внимания. Он покорил мое сердце!»
Данмер из игры The Elder Scrolls Wiki
«Костюм делала с января месяца, параллельно работая по специальности ветеринарным врачом. Совмещать было очень тяжело, но мечта стать любимым персонажем хотя бы на время "Старкона" того стоила».
Избушка на курьих ножках
Избушка оказалась не говорящей и сфотографировалась только после заветных слов: «Повернись к залу задом, а к нам передом!»
Кайло Рен из фильма «Звездные войны»
«Я решила косплеить этого персонажа несмотря на то, что я девушка. Очень люблю продолжения саги и с нетерпением жду новые части!»
Человек-муравей
«Костюм я делал три года, сразу после того как вышел фильм про этого персонажа. Использовал обычный кожзам, диванный кожзам, крафт, ПВХ-пластик. Только вот становиться микроскопическим как Человек-муравей они не помогают!».
Наложница из игры «Принц Персии»
«Я играю в "Принца Персии" в свободное от учебы время. В реальной жизни я — студентка Белорусской государственной академии искусств по специальности "дизайнер". Это мне помогает при создании костюмов, хотя образ Наложницы я делала очень долго — целых четыре месяца».
Крыса Вернер Верман и Кэгни Гвоздика из компьютерной игры «Cuphead»
«Это наши любимые персонажи. Плюс, нам хотелось сделать что-то с бочкой, нужно же ее куда-то деть из комнаты!».
Кейтлин из «Лиги Легенд»
«Весь костюм я делала сама, используя подручные средства. Например, в этом гигантском оружии у меня крутится фонарик из "Фикспрайса"».
Крайзис
«Crysis — это старая компьютерная игра, которая сейчас издается для любых электронных платформ. Решился на косплей из-за костюма — он мне очень понравился. Делал его самостоятельно из полимерного зеркала в течение трех месяцев — трогать его нельзя, иначе остаются отпечатки».
Алекстраза из игры Warcraft
«Я давно хотела сделать этого персонажа, люблю Warcraft. Самим косплеем занимаюсь уже десять лет и создаю по два-три костюма ежегодно».
Персонажи из манги Trinity Seven
«Два костюма мы делали три года, потому что здесь очень много деталей — сапоги, кресты, наплечники, перчатки. В реальной жизни мы самые простые люди, но о профессиях предпочитаем не распространяться».
Персонажи из вселенной «Лиги Легенд»
«Костюмы мы делали вместе на протяжении шести месяцев. По профессии мы — портная, проектировщик и профессиональный косплеер, поэтому было несложно. Занимаемся этим уже не первый год».
Сота Сил, Бог Заводного города из Вселенной Древних свитков, игра The Elder Scrolls Online
«Это мой четвертый "Старкон", и каждый раз я делаю разных персонажей, необязательно из этой Вселенной. Один год я был без косплея — работал гримером. Свой костюм делал месяц, но параллельно вместе с Мастерской образов "Грани" помогал с нарядами для других участников фестиваля».
Мокси и Крик из Borderlands
«Наши персонажи — жертвы генетических экспериментов. Решили попробовать для себя что-то нетипичное и более раскованное. Мы уже участвовали в "Старконе" в качестве стендовиков, а теперь выступаем с полноценным косплеем».
Санса Старк из сериала «Игра Престолов»
«Мой любимый персонаж из сериала — Ингрит. Но она умерла в третьем сезоне, а мне нужно было кого-то косплеить»
Локи
«Мне три года подряд говорили, что я похож на Локи, и я решил примерить его образ в действительности. Костюм делал полтора года: процесс поиска ткани и изготовления крафта очень затягивался, плюс я в это время уезжал на сборы в армию».
Фото: Дмитрий Колесов
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