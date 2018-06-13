30 лучших костюмов с фестиваля «Старкон-2018»

Хела и Тор

«Мы выбрали этих персонажей, потому что похожи на них в реальной жизни. Конечно, не могу сказать, что я — копия Кейт Бланшетт (у меня нет таких впалых щек) но с макияжем я — настоящая Хела. Свой костюм начала продумывать за два месяца до старта приема заявок, основная часть сделана на майских праздниках. А Тор работал над экипировкой с Нового года».