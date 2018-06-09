Сара Джессика Паркер стала новым лицом Intimissimi

Во время съемок Сара Джессика прошлась в шелковой пижаме и кружевном бюстгальтере по Нью-Йорку, точно как Кэрри Брэдшоу выгуливала underwear-лук в одном из эпизодов культового сериала. Во время прогулки актрису «преследовали» не только фотографы, но и фанаты, которые выкладывали спойлер съемки в социальных сетях. Полномасштабный официальный кампейн Intimissini с участием Паркер выйдет совсем скоро.