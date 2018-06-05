Кажется, мы нашли лучшую рекламную кампанию сезона — от Марго Робби и Карла Лагерфельда

За пять дней до рекламного старта новой линейки Chanel — Coco Neige, в рамках которой бренд выпускает одежду для зимнего отдыха, в сети появилась полная версия кампейна. Ее героиней стала актриса Марго Робби, которая была назначена амбассадором Chanel в феврале этого года (за пару часов до «Оскара»), а автором — сам Карл Лагерфельд.