Как Рустам Эйбатов из Петербурга превратил палатку на «Уделке» в миллионный обувной бренд?

Мой первый бизнес начался со страстного хобби: будучи подростком, я постоянно катался на доске, но у меня не было возможности одеваться в новую классную одежду из скейт-шопов. Альтернативой был секонд-хенд на знаменитом блошином рынке Петербурга — «Уделке». Там я находил шикарные винтажные вещи: потрепанные кожаные куртки, джинсовки Levi’s и Wrangler, футболки с безумными принтами. В какой-то момент я подумал: «А почему бы не открыть такую палатку самому?». Взял 20 тысяч рублей в долг у мамы и на эти деньги открыл точку под названием Fun House, которая впоследствии стала модным домом для многих петербургских фэшн-авантюристов.

Первый ассортимент формировался из вещей оптового секонд-хенда под названием «Оригинал»: тебе предлагают два мешка одежды, при этом не показывая их наполнение, и ты обязан выбрать и приобрести один. В этом мешке могут оказаться вещи бедных людей из ливерпульского гетто или премиум-семьи с плащами Burberry в идеальном состоянии. Настоящая русская рулетка, в которой не всегда везло. Поэтому иногда я искал вещи на рынке сам и перепродавал их в своей палатке по ценам от 50 рублей до 10 тысяч.