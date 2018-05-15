Канны-2018: Кристен Стюарт без обуви и Наоми Кэмпбелл в Poiret на премьере фильма «BlacKkKlansman»
Каннский кинофестиваль-2018, как и стейтмент-выходы на его красную дорожку, продолжается. На этот раз звезды наряжались на премьеру фильма американского режиссера Спайка Ли «BlacKkKlansman» — и знаете что? Всем бы ходить в кино в таких платьях!
Помимо председателя жюри кинофестиваля Кейт Бланшетт, которая чередует наряды от Givenchy Couture и Giorgio Armani, шоу-стоппером вечера стала ее соратница Кристен Стюарт. Актриса поддержала акцию против запрета балеток на красной дорожке, сняв черные «лабутены» прямо перед лестницей Дворца фестивалей и конгрессов. В 2016 году такое же фэшн-заявление сделала Джулия Робертс, которая пришла на премьеру ленты «Финансовый монстр» со своим участием босиком.
В остальном девушки привлекают внимание не модными выходками, а длиной шлейфов (как Соня Бен Аммар), высокими разрезами (как Наташа Поли) и прозрачными тканями (как звезда «Форсажа» Мишель Родригес). А Наоми Кэмпбелл заставила говорить о своем наряде благодаря бренду — супермодель вышла в платье из первой коллекции Poiret после его перезапуска. Основателем французского дома был великий Поль Пуаре.
Фото: Shutterstock
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