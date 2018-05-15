Канны-2018: Кристен Стюарт без обуви и Наоми Кэмпбелл в Poiret на премьере фильма «BlacKkKlansman»

Каннский кинофестиваль-2018, как и стейтмент-выходы на его красную дорожку, продолжается. На этот раз звезды наряжались на премьеру фильма американского режиссера Спайка Ли «BlacKkKlansman» — и знаете что? Всем бы ходить в кино в таких платьях! 

  • Кейт Бланшетт в Givenchy Couture 

  • Кристен Стюарт в Chanel Couture 

  • Джейн Фонда в Valentino Couture 

  • Наоми Кэмпбелл в Poiret 

  • Белла Хадид в Elie Saab Couture и в украшениях Bvlgari

Помимо председателя жюри кинофестиваля Кейт Бланшетт, которая чередует наряды от Givenchy Couture и Giorgio Armani, шоу-стоппером вечера стала ее соратница Кристен Стюарт. Актриса поддержала акцию против запрета балеток на красной дорожке, сняв черные «лабутены» прямо перед лестницей Дворца фестивалей и конгрессов. В 2016 году такое же фэшн-заявление сделала Джулия Робертс, которая пришла на премьеру ленты «Финансовый монстр» со своим участием босиком. 

  • Винни Харлоу в Ralph & Russo 

  • Аня Рубик в Saint Laurent 

  • Лора Харриер в украшениях Bvlgari

  • Модель Соня Бен Аммар

  • Наташа Поли 

  • Николь Шерзингер 

  • Мишель Родригес 

  • Алессандра Амбросио 

  • Петра Немцова

  • Виктория Боня в João Rolo

В остальном девушки привлекают внимание не модными выходками, а длиной шлейфов (как Соня Бен Аммар), высокими разрезами (как Наташа Поли) и прозрачными тканями (как звезда «Форсажа» Мишель Родригес). А Наоми Кэмпбелл заставила говорить о своем наряде благодаря бренду — супермодель вышла в платье из первой коллекции Poiret после его перезапуска. Основателем французского дома был великий Поль Пуаре. 

Фото: Shutterstock

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