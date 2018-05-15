Канны-2018: Кристен Стюарт без обуви и Наоми Кэмпбелл в Poiret на премьере фильма «BlacKkKlansman»

Каннский кинофестиваль-2018, как и стейтмент-выходы на его красную дорожку, продолжается. На этот раз звезды наряжались на премьеру фильма американского режиссера Спайка Ли «BlacKkKlansman» — и знаете что? Всем бы ходить в кино в таких платьях!