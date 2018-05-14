Дженнифер Лоуренс, полароидные снимки и оммаж Клод Каон в новой рекламной кампании Dior

Напомним, пре-осенняя коллекция марки посвящена стилю и творчеству французской художницы-сюрреалистки Клод Каон. Ее автопортреты, в которых она представала в разных маскулинных луках, отразились на четких линиях и мужском покрое брюк, пальто, пиджаков и рубашек. «Во времена Каон родился образ современной парижанки, — объясняла дизайнер Мария Грация Кьюри. — Он очень близок к идее использования моды и платья как представления себя окружающему миру».