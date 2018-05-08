Марго Робби в шапке-ушанке в своем первом кампейне для Chanel

На снимке авторства самого Лагерфельда Марго позирует в шапке-ушанке и джемпере из новой линейки Chanel «Coco Neige», предназначенной для зимнего отдыха. Остальные кадры из фотосессии — в пуховиках, лыжных комбинезонах, стеганых брюках и твидовых юбках — появятся в сети в начале этого лета.