Как дизайнер из Петербурга Нина Штеренберг одела лучшие театральные премьеры года?

Что изменилось, когда из дизайнера одежды ты превратилась в художника по костюмам?

Театр дает смысл! В работе над постановкой всегда задана тема, которую необходимо раскрыть. Ты начинаешь думать совсем не так, как привык, даешь произведению тебя направлять. Кроме того, это колоссальный литературный опыт, ведь, перечитывая книгу, ты открываешь новые смыслы. Это элементарно развивает, что тоже важно. Я люблю шить свадебные платья, тонко и трепетно отношусь к работе над ними. Но каждое шьется для одного человека как маленькая коллаборация. А театр — это взаимодействие с пьесой, с режиссером, с художником-постановщиком, с целой командой, которая порождает огромное смысловое поле. Благодаря театру я очень четко начала чувствовать себя, осознавать свое видение, особенно по сравнению с первыми постановками, которые я делала довольно робко.

Сколько раз ты перечитываешь произведение, над которым работаешь?

Множество! То, во что одет персонаж, характеризует его. Каблук три сантиметра или семь, прямая юбка или на запахе, приоткрывающем ногу, — для образа большая разница. За один раз сложно подметить все детали, и приходится перечитывать текст, чтобы понять нюансы костюма. Однако в спектакле многое зависит и от артиста! В театре «Мастерская» в пьесе «Прошлым летом в Чулимске» режиссера Григория Козлова играют три состава, и каждый состав — это новый спектакль. Роль Зинаиды исполняют три разные актрисы, и все — по-своему. Так и платье на запахе в цветочек на каждой сидит по-разному: кому-то идет покороче, кому-то по­длиннее.