Гоша Рубчинский закрывает свой бренд
Бренд Gosha Rubchinskiy закрывается — об этом «Собака.ru» сообщил инсайдер, сославшись на внутреннее письмо от команды дизайнера. Показ в Екатеринбурге стал последним для российского дизайнера, следующее июньское шоу в Париже отменено. При этом Comme des Garcons, который занимается ритейлом марки, продолжит работать с Гошей над совместными проектами в течение еще двух-трех лет. «Мы хотим найти новый способ делать и продавать продукт», — сказано в поступившей информации.
В Петербурге марка Gosha Rubchinskiy представлена в Au Pont Rouge, и, кажется, это последняя возможность купить олимпийки, спортивные костюмы и брюки бренда по обычной цене. О том, как российский дизайнер совершил революцию в моде, можно почитать здесь.
UPD: Гоша Рубчинский подтвердил информацию о закрытии бренда в своем Instagram.
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