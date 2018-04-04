Гоша Рубчинский закрывает свой бренд

Бренд Gosha Rubchinskiy закрывается — об этом «Собака.ru» сообщил инсайдер, сославшись на внутреннее письмо от команды дизайнера. Показ в Екатеринбурге стал последним для российского дизайнера, следующее июньское шоу в Париже отменено. При этом Comme des Garcons, который занимается ритейлом марки, продолжит работать с Гошей над совместными проектами в течение еще двух-трех лет. «Мы хотим найти новый способ делать и продавать продукт», — сказано в поступившей информации.