Backstage: как мы готовились к показу «Новые имена в моде-2018»?

Здесь же происходят знакомства, которые потом становятся коллаборациями, встреча с кумирами (где еще поймаешь Покраса Лампаса?) и «закулисные» разговоры старых друзей. Гримерки утихают лишь за минуты до финального показа — с 80 моделями, танцовщиками и знаменитостями, которые выходят на подиум под аранжировки групп Junkyard Storytellaz и Bhima U. Все они делятся на две команды (то ли по музыкальным вкусам, то ли по фэшн-предпочтениям), устраивают дико модные танцы и показывают потенциал дизайнеров от 18 до 30. А те скромно наблюдают за происходящим по монитору, вписываются в «тусовку» едва заметным поклоном и освобождают подиум для следующих «Новых имен».