Юлия Снигирь и книги Даниила Хармса в лукбуке нового русского бренда MUZA
Стилист Оксана Он и актриса Василиса Кузьмина запустили общий бренд MUZA — с женскими костюмами-тройками, платьями-тренчами, рубашками сложного кроя, юбками-трансформерами и нарядами с вышитыми строками Даниила Хармса. Именно этому писателю из Петербурга посвящена дебютная коллекция марки: кроме поэтичного декора, в ней также есть броши с отсылкой к стихотворению «Удивительная кошка» и портретом суперфантаста.
«Музой» бренда стала актриса Юлия Снегирь, сыгравшая Екатерину II в сериале «Великая». В лукбуке, снятом фотографом Алексеем Колпаковым, девушка позирует на фоне гигантских книг Хармса — с абсурдными рифмами про «рюмочки», «Лилию», «ласточек» и «воздушные шарики». Вещи из съемки уже есть в наличии в московском шоу-руме бренда на улице Усачева, 1, но не исключено, что скоро появятся и в Петербурге.
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