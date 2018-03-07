Юлия Снигирь и книги Даниила Хармса в лукбуке нового русского бренда MUZA

«Музой» бренда стала актриса Юлия Снегирь, сыгравшая Екатерину II в сериале «Великая». В лукбуке, снятом фотографом Алексеем Колпаковым, девушка позирует на фоне гигантских книг Хармса — с абсурдными рифмами про «рюмочки», «Лилию», «ласточек» и «воздушные шарики». Вещи из съемки уже есть в наличии в московском шоу-руме бренда на улице Усачева, 1, но не исключено, что скоро появятся и в Петербурге.