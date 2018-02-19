Объявлены призы проекта «Новые имена в моде-2018»
6 марта мы объявим победителя онлайн-голосования конкурса «Новые имена в моде», еще девять финалистов выберет экспертный совет вместе с главным редактором журнала «Собака.ru» Яной Милорадовской. Рассказываем, какие призы достанутся лучшим молодым дизайнерам.
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Блогер и художница Таша Алакоз представляет бренд Ladygina на показе Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
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Художница и фотограф Юлдус Бахтиозина представляет бренд Alisa Gagarina на показе Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
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Евгения Годунова представляет бренд Olga Chernoschekova на показе Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
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Дизайнер Юра Питенин (Saint-Tokyo) представляет бренд Loh_Apparel на показе Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
- Mercedes-Benz Fashion Week в лице Александра Шумского и Анастасии Гренковой организуют итоговый показ «Новых имен в моде» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg 17 марта.
- Bureau Lukovsky во главе с экспертом конкурса Сергеем Луковским займется организацией и режиссурой шоу.
- Институт Mod'Art St. Petersburg в лице эксперта Любови Булавкиной подарит одному победителю поездку в Париж на стажировку.
- ЦВК «Манеж» во главе с экспертом конкурса Анной Яловой предоставит финалисту площадку для проведения выставки или мастер-класса.
- Дизайнеры Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Татьяна Котегова и Сергей Бондарев пригласят участников, которых выберут сами, к себе на двухнедельную стажировку.
- Костюмер Владимир Бухинник займется продюсированием финалиста.
- Дизайнеры Юра Питенин (Saint-Tokyo), Илья Бостон (Dress Up Hero) и Александра Степанова (Amplituda Design) будут курировать победителей, проведут мастер-классы по ведению бренда, а также познакомят с байерами.
- Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре, кроме двухнедельной стажировки, предложит финалисту разработать дизайн одной вещи.
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Встреча финалистов «Новые имена в дизайне-2013» c Татьяной Парфеновой
Напомним, до 5 марта на сайте проходит онлайн-голосование, где каждый читатель может выбрать понравившуюся коллекцию. Также мы проводим конкурс на лучший образ, победитель которого получит приглашение на грандиозный показ «Новых имен в моде». Чтобы принять участие, выкладывайте свое фото в одежде от русских дизайнеров (а лучше в нарядах брендов-финалистов нашего конкурса прошлых лет — Saint-Tokyo, «Соня Мармеладова», Alisa Gagarina, Dress Up Hero, Les’ и «Ольга Малярова») и ставьте хештег #новыеименавмоде2018.
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