Объявлены призы проекта «Новые имена в моде-2018»

6 марта мы объявим победителя онлайн-голосования конкурса «Новые имена в моде», еще девять финалистов выберет экспертный совет вместе с главным редактором журнала «Собака.ru» Яной Милорадовской. Рассказываем, какие призы достанутся лучшим молодым дизайнерам.

  • Блогер и художница Таша Алакоз представляет бренд Ladygina на показе Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге 

  • Художница и фотограф Юлдус Бахтиозина представляет бренд Alisa Gagarina на показе Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге

  • Евгения Годунова представляет бренд Olga Chernoschekova на показе Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге 

  • Дизайнер Юра Питенин (Saint-Tokyo) представляет бренд Loh_Apparel на показе Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге

  • Встреча финалистов «Новые имена в дизайне-2013» c Татьяной Парфеновой

Напомним, до 5 марта на сайте проходит онлайн-голосование, где каждый читатель может выбрать понравившуюся коллекцию. Также мы проводим конкурс на лучший образ, победитель которого получит приглашение на грандиозный показ «Новых имен в моде». Чтобы принять участие, выкладывайте свое фото в одежде от русских дизайнеров (а лучше в нарядах брендов-финалистов нашего конкурса прошлых лет — Saint-Tokyo, «Соня Мармеладова», Alisa Gagarina, Dress Up Hero, Les’ и «Ольга Малярова») и ставьте хештег #новыеименавмоде2018. 

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