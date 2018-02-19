Объявлены призы проекта «Новые имена в моде-2018»

Напомним, до 5 марта на сайте проходит онлайн-голосование, где каждый читатель может выбрать понравившуюся коллекцию. Также мы проводим конкурс на лучший образ, победитель которого получит приглашение на грандиозный показ «Новых имен в моде». Чтобы принять участие, выкладывайте свое фото в одежде от русских дизайнеров (а лучше в нарядах брендов-финалистов нашего конкурса прошлых лет — Saint-Tokyo, «Соня Мармеладова», Alisa Gagarina, Dress Up Hero, Les’ и «Ольга Малярова») и ставьте хештег #новыеименавмоде2018.