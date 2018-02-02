Фотопроект: как участники БДСМ-фестивалей выглядят в жизни
Один из крупнейших в мире секс-шопов Crave сделал фотопроект о любителях садомазо. Собрав в одном помещении полсотни девушек и парней с БДСМ-фестиваля в Сан-Франциско, фотографы сняли их в ролевых костюмах и повседневной одежде. Студенты, друзья, семейные пары, мужчины «за 50» и одинокие женщины меняли офисные пиджаки, рубашки и топы на бандажи, брюки из латекса, «шипованные» бюстгальтеры, кружевные ушки — и выглядели абсолютно другими людьми.
Как рассказал один из авторов проекта и соучредитель секс-шопа, цель фотосессии — показать, что многообразие сексуальных увлечений (как и желание делиться ими с другими) — это нормально. По словам одной из героинь съемки, она принимает участие в фестивалях, чтобы свободно беседовать о своих фетишах: «Это отличная возможность освободиться от рамок, осуждения и смущения. Ведь мы такие же люди как все, просто выражаем свои чувства иначе».
Фото: crave.photoshelter.com
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.