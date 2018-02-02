Фотопроект: как участники БДСМ-фестивалей выглядят в жизни

Как рассказал один из авторов проекта и соучредитель секс-шопа, цель фотосессии — показать, что многообразие сексуальных увлечений (как и желание делиться ими с другими) — это нормально. По словам одной из героинь съемки, она принимает участие в фестивалях, чтобы свободно беседовать о своих фетишах: «Это отличная возможность освободиться от рамок, осуждения и смущения. Ведь мы такие же люди как все, просто выражаем свои чувства иначе».