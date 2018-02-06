Как дизайнер из Петербурга Илья Бостон вернул моду эпохи Ленина и Сталина?

И чем все закончилось?

Я был на шоу три месяца, а после понял, что у меня нет сил продолжать карьеру исполнителя. Да и с носом были большие проблемы — иногда я не мог не только петь, но и говорить. За 6 лет, которые прошли со времен «Первого микрофона», я сделал около пяти операций, но все равно не слышу свой голос, не могу им виртуозно управлять.

Решив полностью от этого отойти, начал заниматься волосами — раньше ходил на курсы, стриг родственников и друзей. Пришел в один из лучших салонов Петербурга и сказал, что у меня огромный опыт (смеется). Прокатило, дали работу! А через какое-то времени повысили.

То есть у тебя врожденный талант?

Изначально мне просто «приспичило» им стать! Я вбивал в YouTube-поиск запросы «как стричь каре» или «как делать мужскую стрижку» и повторял за своим виртуальный учителем. А потом поехал на курсы в Москву, Лондон, Нью-Йорк, набил руку, обучился международным техникам.

И как-то раз ты остался в Москве насовсем.

Да, решил остаться там жить и работать стилистом. Но больше трех месяцев просто не выдержал. Мне было недостаточно творческой свободы: снимать квартиру в Москве очень дорого, поэтому нужно много пахать. Вернулся в Петербург, ушел из салона и стал принимать клиентов как свободный мастер.