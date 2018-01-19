Как дизайнер из Петербурга Юра Питенин одел Леди Гагу и перевернул русскую индустрию моды

Юра, почему ты пошел в дизайн? Как все закрутилось?

В детстве мне нравилось одевать всяких теть — рисовать я не умел совершенно. С иллюстрациями помогала мама — она кардиолог, поэтому рисовать не могла точно так же. Чертила на листе кривобоких дам, а я подписывал, что на них должно быть надето. Недавно наткнулся на этот блокнот — первый класс школы, мне семь лет. Тогда я не придавал этому никакого значения, просто получал удовольствие, рефлексировал.

Примеры искал в журналах, каталогах?

Честное слово, не знаю, откуда это взялось, — в стране еще не было «Вога» и фэшн-индустрии как таковой. Дизайн во мне — базовая прошивка, как в «Айфоне» — стандартные приложения.

Может, на тебя повлияли восточный календарь, фаза луны, значение имени.

Юрий в переводе с японского — «лилия». Не знаю, связано ли это с моими творческими амбициями (смеется).