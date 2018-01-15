Как 72-летний житель Хабаровска стал самым модным пенсионером России?

Кажется, мы нашли российского Джанлуку Вакки — 72-летнего жителя Хабаровска Бориса Дунаевского. Он штурмует Instargam брендовыми луками — пиджаками Dolce & Gabbana, шапочкой Moschino, поясом Armani и очками как у Терри Ричардсона. Иногда Борис радует подписчиков (а их уже порядка 5000 человек) фотографиями с пляжа, на которых демонстрирует идеальный пресс и плавки времен Джанни Версаче. «Я увлекся Версаче, ведь он почти моего года рождения — я родился в 1945-м, а он на год позже, в 1946-м. У него вычурный стиль или, как он называется, барокко», — делится знаниями пенсионер-модник.