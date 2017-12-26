Эмбер Валетта, елка из роботов и «Очень странные дела» — Prada выпустила новые рождественские фильмы

Кроме фильмов, утверждающих, что лучший подарок на Новый год — архитектурная сумка, Prada представила три ролика с другими аксессуарами — кисетом, кошельком и брелоками-роботами. Героини фильмов показывают, что вещи можно купать, обвеситься ими с головы до ног и складывать внутрь кондитерские изделия.