Эмбер Валетта, елка из роботов и «Очень странные дела» — Prada выпустила новые рождественские фильмы
На сайте бренда Prada, выпустившего в начале декабря мини-фильмы с Элайджа Вудом, Эммой Робертс, Сашей Фроловой, появились новые рождественские короткометражки. В главной роли снова звезда «Властелина колец» и разноцветная сумка Galleria, которая на этот раз попадает в руки модели Эмбер Валетты и актрисе сериала «Очень странные дела» Наталье Дайер.
Кроме фильмов, утверждающих, что лучший подарок на Новый год — архитектурная сумка, Prada представила три ролика с другими аксессуарами — кисетом, кошельком и брелоками-роботами. Героини фильмов показывают, что вещи можно купать, обвеситься ими с головы до ног и складывать внутрь кондитерские изделия.
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