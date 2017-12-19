«Дьявол носит Prada» получит продолжение

По анонсированному сюжету, девушка работает имидж-консультантом в Голливуде, общается с Джиджи Хадид и пытается исправить репутацию клиента, появившемся на людях в нацистской форме. Снимут ли по новой книге фильм, пока неизвестно. Но мы так любим эту историю, что уже занесли литературный и экранный выходы в список самых ожидаемых событий следующих лет.