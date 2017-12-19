«Дьявол носит Prada» получит продолжение
Автор бестселлера «Дьявол носит Prada», по которому снят один из самых известных фильмов о моде, Лорен Вайсбергер, пообещала выпустить сиквел. Книга «When Life Gives You Lululemons» выйдет 5 июня 2018 года и расскажет о дальнейшей судьбе первой ассистентки Миранды Присли — Эмили Чарлтон, которую в ленте сыграла Эмили Блант.
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Эмили Чарлтон
По анонсированному сюжету, девушка работает имидж-консультантом в Голливуде, общается с Джиджи Хадид и пытается исправить репутацию клиента, появившемся на людях в нацистской форме. Снимут ли по новой книге фильм, пока неизвестно. Но мы так любим эту историю, что уже занесли литературный и экранный выходы в список самых ожидаемых событий следующих лет.
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