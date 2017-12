Кто самый модный в Петербурге?

Слева направо: на Сергее: пиджак Eleventy UOMO, пуловер Gran Sasso, брюки Berwich (все — ДЛТ), шляпа Vintage (магазин-салон OFF), брошь More Is More (More Is More Vintage). На Евгении: куртка Vintage (магазин-салон OFF), пуловер Stone Iceland (ДЛТ), цепь More Is More (More Is More Vintage). На Ильдаре: очки Vintage (Refaced). На Алене: платье Dorothee Schumacher, туфли Aquazzura, ремень и шляпа Dsquared2 (все — ДЛТ), аксессуарыMore Is More (More Is More Vintage). На Юнески: ботинки Zara (Zara). На Ксении: платье Gucci, ботфорты Balmain (все — ДЛТ), аксессуары More Is More (More Is More Vintage), берет H&M (H&M). На Кирилле: очки Trussardi (Refaced), подвеска More Is More (More Is More Vintage). На Сергее: рубашка Vintage (магазин-салон OFF), брюки Berwich (ДЛТ). На Владимире: кардиган Gucci, пуловер Bally, брюки Berwich (все — ДЛТ). На Дмитрии: очки Soline (Refaced).