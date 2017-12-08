студентка

Я никогда не была худой, выслушивала оскорбления со стороны ровесников еще в детском саду. В школьные годы все стало только хуже — в попытках похудеть и соответствовать общепринятым идеалам у меня началась булимия. Чтобы справиться с ней, я ходила к психотерапевту, а со временем узнала о существовании плюс-сайз моделей и поняла, что полные девушки тоже имеют право быть красивыми.



Долгое время я не могла принять свое лицо и тело, боялась выкладывать фото из-за страха быть осмеянной окружающими, а потом обнаружила, что в интернете есть целое сообщество девушек с такой же проблемой. Подписалась на аккаунт @miliyollie и других бодипозитивных блогеров и осознала, что мой профиль — это только мое пространство, куда я могу выкладывать все, что хочу. Стала участвовать во флешмобах, например, #удепрессиинетлица, открыто рассказывать о своих проблемах — диетах, срывах, «скачущем» весе, мыслях о суициде — и получать определенный фидбек с поддержкой.

О том, выкладывать ли свое фото под тегом #твоелицовсегданорма, я размышляла долго и в конечном итоге решила показать миру «истинное» лицо, а не просто селфи в выгодном ракурсе. Очень круто, что эстафета приобрела такой масштаб, и люди снимают с себя маски, за которыми прячутся в аккаунтах. Тех, кто себя фотошопит, делает пластику и выглядит словно кукла, я не осуждаю — эти девушки выросли в таком обществе. Можно приспособиться к их миру, скрывать комплексы и неискренне улыбаться, а можно позволить себя быть такой, какая ты есть. Я попробовала первое, но выбрала второе.