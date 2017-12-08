«Из-за внешности меня не брали на работу»: монологи участниц флешмоба #твоелицовсегданорма
Жительница Петербурга — Оли @miliyollie — запустила флешмоб #твоелицовсегданорма, призывающий отказаться от селфи под идеально-выверенным ракурсом. Мы пообщались с ней, а также с несколькими участницами акции и узнали, что посты с кривляниями — всего лишь верхушка айсберга. Участницы рассказали, почему онлайн-эстафета помогла им перестать скрывать истинное лицо, как травля в школе спровоцировала булимию и анорексию и почему нам всем нужно быть феминистами.
Оли, 22 года
фотограф, создательница флешмоба #твоелицовсегданорма
Изначально этот пост был создан не для флешмоба — я занимаюсь бодипозитив-активизмом в инстаграме больше полугода и регулярно пишу посты, связанные с принятием своего тела и своей внешности. Я нашла в телефоне старые селфи, которые стеснялась выложить по тем же причинам, что и другие люди, — «странное выражение лица», «мимические морщины», «третий подбородок», «неудачный ракурс». А потом подумала — плевать! Это же мой инстаграм, не чужой!
Тут же стали поступать комментарии, в которых @siberian_spring предложила создать бодипозитив-флешмоб. Быстро выбрали название, запустили и даже не ожидали такой реакции. Сначала под хештегом #твоелицовсегданорма появилось около 50 фотографий от наших подписчиц, а через два дня их количество увеличилось до 1000. Я уже не успеваю отслеживать все истории, но захожу по тегу, читаю некоторые посты и радуюсь переданным эстафетам. Девушки рассказывают, почему важно уважать и любить себя настоящей, а не ненавидеть за «несоответствие стандарту».
В школе меня травили за мой вес — в университете с этим было немного проще. Мне до сих дискомфортно от взглядов людей, которые долго рассматривают мою кожу. Из-за внешности мне даже отказывали в приеме на работу — такую, где нужно общаться с другими людьми. Но сейчас, если говорить о хейте, то его больше в онлайн-формате: многие пытаются повысить самооценку, строча негативные комментарии под моими постами. Вместе с тем, я получаю больше позитивного фидбека и благодарность за мои откровенные посты и фото. Многие признаются, что я помогла им полюбить свое тело.
Около трех лет занимаюсь бодипозитивной съемкой — без косметической ретуши и c созданием комфортной атмосферы для моделей. За это время у меня сложилось определенное мнение о стандартах красоты и феминизме, и инстаграм стал идеальной площадкой для их высказывания. Я — интерсекциональная феминистка, то есть, считаю, что в нашем обществе действует сложная система угнетения и привилегий. Например, одна социальная группа может быть угнетаемой, но при этом иметь привилегии перед другой. Больше информации можно найти в интернете и в книгах, а на данном этапе я рассказываю про бодипозитив (который создан благодаря борьбе за права женщин) и мне хочется больше показывать миру, что есть другая, «неотфильтрованная», красота.
Елизавета Ананенко, 18 лет
студентка
Я никогда не была худой, выслушивала оскорбления со стороны ровесников еще в детском саду. В школьные годы все стало только хуже — в попытках похудеть и соответствовать общепринятым идеалам у меня началась булимия. Чтобы справиться с ней, я ходила к психотерапевту, а со временем узнала о существовании плюс-сайз моделей и поняла, что полные девушки тоже имеют право быть красивыми.
Долгое время я не могла принять свое лицо и тело, боялась выкладывать фото из-за страха быть осмеянной окружающими, а потом обнаружила, что в интернете есть целое сообщество девушек с такой же проблемой. Подписалась на аккаунт @miliyollie и других бодипозитивных блогеров и осознала, что мой профиль — это только мое пространство, куда я могу выкладывать все, что хочу. Стала участвовать во флешмобах, например, #удепрессиинетлица, открыто рассказывать о своих проблемах — диетах, срывах, «скачущем» весе, мыслях о суициде — и получать определенный фидбек с поддержкой.
О том, выкладывать ли свое фото под тегом #твоелицовсегданорма, я размышляла долго и в конечном итоге решила показать миру «истинное» лицо, а не просто селфи в выгодном ракурсе. Очень круто, что эстафета приобрела такой масштаб, и люди снимают с себя маски, за которыми прячутся в аккаунтах. Тех, кто себя фотошопит, делает пластику и выглядит словно кукла, я не осуждаю — эти девушки выросли в таком обществе. Можно приспособиться к их миру, скрывать комплексы и неискренне улыбаться, а можно позволить себя быть такой, какая ты есть. Я попробовала первое, но выбрала второе.
Анастасия Троснова, 20 лет
студентка
Я не очень активный пользователь инстаграма, редко выкладываю фото и уж тем более не участвую во флешмобах. Но листая рекомендации, стала часто попадать на посты с тегом #твоелицовсегданорма. Смеялась от души, скролила дальше, но в какой-то момент подумала, почему бы не стать одной из этих девчонок? Я безумно люблю свою мимику, мы с друзьями часто присылаем друг другу «фото-кривляния», но выложить в социальные сети что-то подобное мне всегда не хватало смелости. Раньше у меня была анорексия, и я фотографировала лицо только с одной стороны — чтобы признаков болезни никто не заметил. С тех пор неосознанно, даже для простых «сториз», ловлю правильный ракурс. Эстафета смотивировала меня перестать тратить время на идеальное селфи, поэтому я собрала волю в кулак и выставила свои любимые снимки.
Мне нравится наблюдать за бодипозитив-профилями и фем-активистками, но сама я никогда свою позицию не выражала. Мне нужен феминизм, потому что устала слышать сексистские комментарии, видеть баннеры с рекламой, объективизирующей женщин, реагировать на советы «надеть юбку короче, когда пойдешь сдавать на права». Я хочу жить в безопасном мире для себя, для моей мамы, для всех остальных женщин. Где не будут контролировать наши тела, запрещать аборты и обливать кислотой. Феминизм — это то, с чем женщины борются каждый день, даже если этого не понимают.
Тома, 20 лет
занимается творчеством
Твое тело — твое дело, твое лицо — твои эмоции, поэтому необязательно прятать их за ширмой фильтров и обработок. Я выкладываю в инстаграм фотографии своей нестандартной фигуры, и многие девочки признаются, что мой контент помогает им не стесняться себя.
Негативные комментарии насчет моих пирсингов, небритых подмышек или раздвоенного языка, конечно, бывают. Но если раньше я пыталась вступать в споры, которые ни к чему не вели, то сейчас сразу кидаю хейтеров в черный список. Чаще всего спрашивают о моей сексуальной ориентации — видимо, из-за длины волос. Люди не могут понять, что мое отношение к другому полу и стрижка не имеют ничего общего.
Бодипозитив и феминизм — понятия очень близкие, да я и не считаю, что быть феминисткой — плохо. Некоторые девушки оправдываются, мол «я не топлю за это движение», но вместе с тем придерживаются концепции «женщина-хранительница очага, мужчина-добытчик». Такие нормы сидят в нашем сознании глубоко, но феминизм неправильно стал чем-то внешним, а не социальным. Если ты феминистка, то обязательно живешь с 40 кошками, не ухаживаешь за собой и фотографируешься с небритыми подмышками. А суть в другом. К примеру, на жертв насилия все еще пытаются повесить вину, оправдывая это их «откровенным видом». Государство вводит законы, по которым девушка не может принять решение, относящееся к ее матке. Зарплаты женщин все еще ниже, чем у мужчин, да и нас могут не принять на работу, а то вдруг забеременеем! Именно поэтому я считаю, что феминизм нужен. Равно как и борьба с общепринятыми стереотипами.
Фото: личный архив героинь
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