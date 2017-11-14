Солист Михайловского театра Джулиан Маккей примет участие в шоу Victoria's Secret
19-летний солист Михайловского театра и модель агентства IMG Джулиан Маккей примет участие в шоу бельевого бренда Victoria's Secret, которое пройдет 28 ноября в Шанхае. Вместе с ним по подиуму грандиозного показа, который ежегодно собирает миллионы зрителей по всему миру, пройдутся Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Лили Ллдридж, Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Стелла Максвелл, Тейлор Хилл и Жозефин Скривер.
Напомним, Маккей — лауреат пяти международных конкурсов и обладатель престижной стипендии Кельвина Коу (и один из десяти самых красивых танцовщиков города), который переехал в Петербург из Лондона. Помимо партий в «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте» и «Щелкунчике», он успевает сниматься для Esquire, Instyle и The Love Magazine, а также тусоваться с еще одним хедлайнером шоу VS — Кендалл Дженнер.
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