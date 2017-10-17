— Что для вас вдохновение?

— Вдохновение — это пробуждение творческих сил и внутреннего света, ведущего к своей мечте.

— Что вас вдохновляет в Петербурге?

— Бесконечно прекрасные композиции и архитектурные ансамбли, которыми можно неустанно любоваться в центре

— Ваше любимое место в городе?

— Исаакиевская площадь.

— Что вас связывает с UNIQLO? Каков маст-хэв для Петербурга в вашем гардеробе из ассортимента бренда?

— О UNIQLO я узнал во время гастролей в Японии. Там эту одежду очень любят. Познакомившись с маркой ближе, я обнаружил для себя одежду, которая отлично подходит для разогрева перед спектаклем, например, замечательные пуховые жилетки.