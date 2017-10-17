Андрей Ермаков: «В родном Петербурге меня вдохновляют бесконечно прекрасные композиции и ансамбли»
Первый солист балета Мариинского театра не понаслышке знает, что театр начинается с вешалки. В UNIQLO он нашел удобную одежду, которую можно не сдавать в гардероб. А также вещи, которые окружают теплом и комфортом, именно тогда, когда это нужно.
— Что для вас вдохновение?
— Вдохновение — это пробуждение творческих сил и внутреннего света, ведущего к своей мечте.
— Что вас вдохновляет в Петербурге?
— Бесконечно прекрасные композиции и архитектурные ансамбли, которыми можно неустанно любоваться в центре
— Ваше любимое место в городе?
— Исаакиевская площадь.
— Что вас связывает с UNIQLO? Каков маст-хэв для Петербурга в вашем гардеробе из ассортимента бренда?
— О UNIQLO я узнал во время гастролей в Японии. Там эту одежду очень любят. Познакомившись с маркой ближе, я обнаружил для себя одежду, которая отлично подходит для разогрева перед спектаклем, например, замечательные пуховые жилетки.
Выбор Андрея Ермакова для жизни в городе, где не знаешь, какой спектакль через час покажет тебе непостоянная природа
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