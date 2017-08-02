«В метро все крестятся и разбегаются»: как живут косплееры в реальной жизни

Денис Богданов, 27 лет На «Старконе» — Красный колпак (DC Comics), в реальной жизни — заместитель начальника в банке

Мы с женой Ксенией — гики с раннего возраста: коллекционировали комиксы, рисовали, потом начали лепить, изучать технику крафта, завели свой канал на YouTube. По факту о косплее узнали два года назад, когда сходили на фестиваль в своем городе, Пензе. Сейчас, после того, как набили руку на образах Джокера, Харли Квин и других парных персонажах, стали хедлайнерами движения: сами организовываем подобные мероприятия и планируем запустить в ноябре крупный конвент.

Повторяем образы только из комиксов, аниме нас не привлекает. Даже несмотря на то, что другие косплееры к персонажам из Marvel и DC относятся очень скептично, никто не может сделать их на качественном уровне. 90% всего, что мы с Ксенией видим на фестивалях, — ужас. Люди выбирают либо простые образы, либо ошибочно считают, что смогли точно их повторить. Плюс, отыграть свое выступление могут немногие: на сцене фестиваля дается 30 секунд, чтобы раскрыть характер выбранного персонажа и сделать это не простым выходом под музыку, а именно актерской игрой.

У нас во время таких перфомансов случалось немало казусов: например, у меня могли элементарно не включить свет перед выступлением или запустить не ту музыку. В такие моменты либо приходится начинать заново, либо по максимуму использовать те условия, в которые тебя поставили организаторы. На одном из фестивалей была маленькая площадка — шесть метров, а у меня один прыжок на три метра. В результате я упал на спину, но сделал вид, что так и должно быть. Опытный косплеер обязан уметь адаптироваться под такие ситуации, и ни в коем случае не выходить из образа своего персонажа. Иначе все зря.