В Петербурге прошел крупнейший в России косплей-фестиваль «Старкон-2017», посвященный миру фэнтези, комиксов, кино и космоса. Для многих участников это событие — не только костюмированное развлечение, а стиль жизни. Мы познакомились с десятью косплеерами и узнали, кто на самом деле скрывается под гримом, масками и крафтовой броней.
«В метро все крестятся и разбегаются»: как живут косплееры в реальной жизни
Денис Богданов, 27 летНа «Старконе» — Красный колпак (DC Comics), в реальной жизни — заместитель начальника в банке
Повторяем образы только из комиксов, аниме нас не привлекает. Даже несмотря на то, что другие косплееры к персонажам из Marvel и DC относятся очень скептично, никто не может сделать их на качественном уровне. 90% всего, что мы с Ксенией видим на фестивалях, — ужас. Люди выбирают либо простые образы, либо ошибочно считают, что смогли точно их повторить. Плюс, отыграть свое выступление могут немногие: на сцене фестиваля дается 30 секунд, чтобы раскрыть характер выбранного персонажа и сделать это не простым выходом под музыку, а именно актерской игрой.
У нас во время таких перфомансов случалось немало казусов: например, у меня могли элементарно не включить свет перед выступлением или запустить не ту музыку. В такие моменты либо приходится начинать заново, либо по максимуму использовать те условия, в которые тебя поставили организаторы. На одном из фестивалей была маленькая площадка — шесть метров, а у меня один прыжок на три метра. В результате я упал на спину, но сделал вид, что так и должно быть. Опытный косплеер обязан уметь адаптироваться под такие ситуации, и ни в коем случае не выходить из образа своего персонажа. Иначе все зря.
Марина Гончарова, сын — косплеерНа «Старконе» — Кайло Рен («Звездные войны: Пробуждение Силы»)
Сначала я переживала, что он не будет ходить один по сцене, поэтому самостоятельно шила парные костюмы для него и для девочки — например, к образам Энакина и Падме из «Звездных войн». Сейчас он уже может выступать один, без ужимок фотографируется с другими персонажами, а также интересуется их костюмами — большой любитель все посмотреть и потрогать.
Многие думают, что таких «особенных» детей нужно сдавать в интернат, но я бы никогда так не сделала и не считаю своего ребенка инвалидом. Он обычный мальчик, правда, слишком гиперактивный. Но может, это качество и увлечение косплеем выльется во что-то большее: станет актером или аниматором. Вдруг это его будущая профессия? Да и я думаю над тем, чтобы профессионально заняться пошивом костюмов — устала неотрывно сидеть с ребенком восемь лет — в этом году он как раз пойдет в школу, и у меня будет больше времени, чтобы перевести наше увлечение на новый уровень.
Владимир Карамзин, 22 годаНа «Старконе» — Агилар де Нерха (игра «Assasin’s Creed»), в реальной жизни — работник студии 3D-печати
Хотя свой костюм для «Старкона» я делал год: искал материалы (например, кости буйвола), ждал их из Америки и Турции, искал деньги — в среднем на образ уходит от 30 до 50 тысяч рублей. Победа на фестивале в прошлом году, в номинации «Самый технически сложный костюм», мне вернула лишь 1/3 потраченных денег. Остальное можно выручить с его аренды или продажи.
Заработать на косплее можно еще через участие в фотосессиях — главное, найти оплачиваемые. Мои фотографии, к примеру, используют в одном квест-руме, и потом люди узнают меня в метро. В России косплей воспринимается как увлекательное хобби на добровольных началах, и по факту косплееры становятся бесплатными аниматорами (костюм сделай, такси оплати, грим нарисуй). Хотя я не ищу в своем хобби выгоду: мне нравится, что я могу познавать любимых героев, общаться с единомышленниками (у нас даже есть фан-дом) и вдохновлять других людей на то, чтобы оторваться от компьютерных игр. В детстве я был игрозависимым и плохо успевал из-за этого в школе — папа показал мне искусство косплея, которое помогло побороть зависимость. Конечно, я продолжаю играть в компьютер, но уже для других целей.
Однажды мы ходили на ярмарку и встретились там с друзьями — все были в длинных белых париках, мантиях и гриме. Ярмарка была скучной, и мы заглянули в бар — пустой, с одним лишь барменом. Чуть позже дверь открыл бородатый мужик в кожанке, осмотрел пьющих эльфов и сказал: «Пожалуй, мне на сегодня хватит».
Александра Ковыль, 14 летНа «Старконе» — Скелет Санс (игра «Undertale»), в реальной жизни — школьница
Началось все около года назад с персонажа Мэйбл Пайнс (мультсериал «Гравити Фолз» — Прим. ред.). Потом пошла по менее известным: Момо Кисараги из аниме «Актеры города Мекаку» или Кенджи-куна из «Великий из бродячих псов». Выбираю героев в основном из прочитанных произведений или просмотренных фильмов. Никогда бы не хотела повторить образ коварного, грубого и таинственного персонажа, я больше люблю дружелюбных и веселых. Скелет Санс для нового «Старкона» обладает «оКОСТЕнительным» чувством юмора, а еще у него есть команда из 12 других героев «Undertale». Они все были со мной на фестивале.
Евгений Александров, 28 летНа «Старконе» — Жнец (игра «Darksiders 2»), в реальной жизни — работник студии полиграфии
Каждый образ я создаю на 100% в домашних условиях, мне с детства нравится делать вещи своими руками. Это может занять пару недель или целый год — в зависимости от сложности костюма и настроя. После фестиваля он обычно разбивается на реквизит для будущих выступлений, никогда не пробовал продавать своих персонажей и зарабатывать на этом. Да и получается это у единиц — обычно у тех, кто выиграл крупный приз на фестивале или занимается изготовлением костюмов для других. У меня был такой опыт, и я потерял все удовольствие от косплея. Тут же есть соревновательный момент: делаешь для себя образ как можно лучше, чтобы потом сравнить с остальными косплеерами.
Александр Мирский, 16 летНа «Старконе» — Космонавт, в реальной жизни — школьник
Моим первым персонажем был боец группировки «Долг» — в жилете, с сумкой и нашивками, купленными в военторгах. За некоторым стафом, таким как аптечки, пришлось немного поохотиться, поскольку хотелось, чтобы они точно повторяли предметы из игры. Многие артефакты печатали на 3D принтере. Самым дорогим элементом образа стало вооружение — РПК-74. Это не пластиковая копия и не страйкбольный привод, а габаритный макет, который изготавливался на том же заводе, что и его боевая версия. На фестивалях стабильно вводит в замешательство охрану, полицию и всех желающих «подержать автоматик».
На каждый образ уходит от 15 до 46 тысяч. Родители не очень рады моему увлечению, но деньги дают. Часть из них возвращается от аренды костюмов — их часто просят для игры в страйкбол. Сам пока не играю — не берут из-за возраста.
Олеся Захаренко, 20 летНа «Старконе» — Зверолов (игра «Аллоды Онлайн»), в реальной жизни — студентка архитектурного факультета
Мой папа — военный реконструктор, наши увлечения очень похожи. Только он воссоздает военные сражения, а я — любимые игры и фильмы. Мы оба показываем людям то, что было и что есть, и предоставляем возможность побывать в другой атмосфере. А мама — рукодельница, шьет и вышивает. У нас в доме одна комната переделана под общую мастерскую, где каждый занимается своим хобби. Они к моему относятся адекватно, во всем поддерживают. Другие люди реагируют с удивлением: когда еду на фестиваль в гриме и линзах, бабушки в метро разбегаются в разные стороны и начинают креститься.
Кристина Ворожейкина, 26 летНа «Старконе» — Алиса (игра «Alice: Madness Returns»), в реальной жизни — работник типографии
С опытом мои героини стали сложнее — это, к примеру, Алекстраза («Warcraft») или Катерина Сфорца («Trinity Blood») . Когда косплеила вторую, сожгла в кипятке парик — пыталась завить локоны перед фотосессией. Исправила все укладкой, а фотограф отказался меня снимать: сказал, что я — богохульница.
Когда устраиваю съемки на природе, всегда ловлю заинтересованные взгляды. Кто-то фотографирует, кто-то, не стесняясь, подходит и спрашивает, что происходит. Одни даже пригласили поучаствовать в клипе: организаторы долго искали Покемона и обратили на меня внимание.
Полина Зинкевич, 15 летНа «Старконе» — Звёздная защитница Поппи (игра «Лига Легенд), в реальной жизни — школьница
Потом я повторила Мисс Марсианку из мультсериала «Юная Лига Справедливости» — был уже более качественный костюм и нормальный парик. Масштабы моего первого фестиваля — «Anicon» — заставили меня продумывать детали и научиться работать со швейной машинкой и крафтом. Если делать образ самой, можно уложиться в 4-5 тысячи рублей, заказ у специалистов (вигмейкеров, крафтеров и швей) повышает стоимость в 2-3 раза. После выступления его можно продать, сдать в аренду, распечатать снимки с фотосессии и продавать плакаты с персонажем. Я в основном выставляю их на продажу, чтобы быстро накопить на новый проект.
Вдохновение ищу в играх или мультфильмах, а также образах других людей. Когда видишь качественные косплеи или хорошую картинку с фотосессии, сразу появляется желание сделать что-то похожее (если это не Харли Квин и Хатсуне Мику) — мне больше нравятся фэнтези-персонажи.
Полина Вишневская, 29 летНа «Старконе» — Паладин (игра «Герои меча и магии»), в реальной жизни — глава юридической компании
На спуске никогда не падала, но были неприятные моменты на фестивальных выступлениях. На «Москоуконе», например, отвалился наплечник. Я считаю, это была одна из причин, почему я не заняла призовое место. Зато после меня пригласили сниматься для National Geographic.
На «Старкон» приехала из Уфы, где, собственно, и живу. Чтобы довезти меч от нового костюма, пришлось делать специальную конструкцию. Увидев его, сотрудники аэропорта очень удивлялись. Принято считать, что косплей — это удел детства. Так обычно говорят дяденьки и тетеньки в строгих костюмах, давно забывшие, что такое жить в кайф. Я буду делать то, что доставляет мне удовольствие и в 29, и в 69 лет! Кататься на велосипеде, носить яркую одежду, громко смеяться, выделяться из толпы и не бояться выглядеть при этом глупо.
Фото: Дмитрий Колесов, личный архив героев
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