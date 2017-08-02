«В метро все крестятся и разбегаются»: как живут косплееры в реальной жизни

В Петербурге прошел крупнейший в России косплей-фестиваль «Старкон-2017», посвященный миру фэнтези, комиксов, кино и космоса. Для многих участников это событие — не только костюмированное развлечение, а стиль жизни. Мы познакомились с десятью косплеерами и узнали, кто на самом деле скрывается под гримом, масками и крафтовой броней.

Денис Богданов, 27 лет

На «Старконе» — Красный колпак (DC Comics), в реальной жизни — заместитель начальника в банке
 
Мы с женой Ксенией — гики с раннего возраста: коллекционировали комиксы, рисовали, потом начали лепить, изучать технику крафта, завели свой канал на YouTube. По факту о косплее узнали два года назад, когда сходили на фестиваль в своем городе, Пензе. Сейчас, после того, как набили руку на образах Джокера, Харли Квин и других парных персонажах, стали хедлайнерами движения: сами организовываем подобные мероприятия и планируем запустить в ноябре крупный конвент. 

Повторяем образы только из комиксов, аниме нас не привлекает. Даже несмотря на то, что другие косплееры к персонажам из Marvel и DC относятся очень скептично, никто не может сделать их на качественном уровне. 90% всего, что мы с Ксенией видим на фестивалях, — ужас. Люди выбирают либо простые образы, либо ошибочно считают, что смогли точно их повторить. Плюс, отыграть свое выступление могут немногие: на сцене фестиваля дается 30 секунд, чтобы раскрыть характер выбранного персонажа и сделать это не простым выходом под музыку, а именно актерской игрой.

У нас во время таких перфомансов случалось немало казусов: например, у меня могли элементарно не включить свет перед выступлением или запустить не ту музыку. В такие моменты либо приходится начинать заново, либо по максимуму использовать те условия, в которые тебя поставили организаторы. На одном из фестивалей была маленькая площадка — шесть метров, а у меня один прыжок на три метра. В результате я упал на спину, но сделал вид, что так и должно быть. Опытный косплеер обязан уметь адаптироваться под такие ситуации, и ни в коем случае не выходить из образа своего персонажа. Иначе все зря.

Марина Гончарова, сын — косплеер

На «Старконе» — Кайло Рен («Звездные войны: Пробуждение Силы»)
 
Моему сыну 8 лет. Впервые он увидел косплей в 2015 году, когда мы сходили на «Comicon» и «Старкон». Я обратила внимание, что ребенку такие фестивали очень понравились, и мы решили приобщиться к культуре. Дело в том, что он с годика на инвалидности, до 6 лет постоянно сидел дома: из-за эпилепсии детский сад был запрещен. Косплей помог его социализации, у сына появились друзья.

Сначала я переживала, что он не будет ходить один по сцене, поэтому самостоятельно шила парные костюмы для него и для девочки — например, к образам Энакина и Падме из «Звездных войн». Сейчас он уже может выступать один, без ужимок фотографируется с другими персонажами, а также интересуется их костюмами — большой любитель все посмотреть и потрогать.

Многие думают, что таких «особенных» детей нужно сдавать в интернат, но я бы никогда так не сделала и не считаю своего ребенка инвалидом. Он обычный мальчик, правда, слишком гиперактивный. Но может, это качество и увлечение косплеем выльется во что-то большее: станет актером или аниматором. Вдруг это его будущая профессия? Да и я думаю над тем, чтобы профессионально заняться пошивом костюмов — устала неотрывно сидеть с ребенком восемь лет — в этом году он как раз пойдет в школу, и у меня будет больше времени, чтобы перевести наше увлечение на новый уровень.

Владимир Карамзин, 22 года

На «Старконе» — Агилар де Нерха (игра «Assasin’s Creed»), в реальной жизни — работник студии 3D-печати
 
Для меня большая удача совмещать хобби и работу в студии 3D печати — помогает привлекать косплееров к новым технологиям и повышать качество костюмов. Заниматься этим я начал с подачи друга, с которым познакомился из-за увлечения игрой «Assassin's creed». Тогда я уже работал в студии, и он предложил направить ее в русло косплея. Наши ресурсы помогают создавать идеальные оружие и доспехи, элементы бутафории и фурнитуру: за короткое время мы делаем то, на что обычно уходит несколько месяцев. Машина не может совершать ошибки, все разрабатывает с идеальной симметрией и детализацией: она сканирует человека и проектирует на него будущий образ.

Хотя свой костюм для «Старкона» я делал год: искал материалы (например, кости буйвола), ждал их из Америки и Турции, искал деньги — в среднем на образ уходит от 30 до 50 тысяч рублей. Победа на фестивале в прошлом году, в номинации «Самый технически сложный костюм», мне вернула лишь 1/3 потраченных денег. Остальное можно выручить с его аренды или продажи. 

Заработать на косплее можно еще через участие в фотосессиях — главное, найти оплачиваемые. Мои фотографии, к примеру, используют в одном квест-руме, и потом люди узнают меня в метро. В России косплей воспринимается как увлекательное хобби на добровольных началах, и по факту косплееры становятся бесплатными аниматорами (костюм сделай, такси оплати, грим нарисуй). Хотя я не ищу в своем хобби выгоду: мне нравится, что я могу познавать любимых героев, общаться с единомышленниками (у нас даже есть фан-дом) и вдохновлять других людей на то, чтобы оторваться от компьютерных игр. В детстве я был игрозависимым и плохо успевал из-за этого в школе — папа показал мне искусство косплея, которое помогло побороть зависимость. Конечно, я продолжаю играть в компьютер, но уже для других целей.

Однажды мы ходили на ярмарку и встретились там с друзьями — все были в длинных белых париках, мантиях и гриме. Ярмарка была скучной, и мы заглянули в бар — пустой, с одним лишь барменом. Чуть позже дверь открыл бородатый мужик в кожанке, осмотрел пьющих эльфов и сказал: «Пожалуй, мне на сегодня хватит».

Александра Ковыль, 14 лет

На «Старконе» — Скелет Санс (игра «Undertale»), в реальной жизни — школьница
 
В течение всех этих школьных каникул я подрабатываю, чтобы заниматься косплеем без финансовых трудностей. Родители мне помогают, но в основном морально. У нас был уговор: они не мешают мне заниматься тем, чем я хочу, а я прошу их помощи только в крайнем случае. На костюм у меня уходит не меньше 1000 рублей, что для человека моего возраста, без постоянного достатка, много. Поэтому я ищу максимально простые, но интересные образы — в основном, «хуманизации» (оживление какого-то предмета, например, браузера Internet Explorer — Прим. ред.) и «ориджиналы» (костюм без отсылки к конкретному персонажу — Прим. ред.). 

Началось все около года назад с персонажа Мэйбл Пайнс (мультсериал «Гравити Фолз» — Прим. ред.). Потом пошла по менее известным: Момо Кисараги из аниме «Актеры города Мекаку» или Кенджи-куна из «Великий из бродячих псов». Выбираю героев в основном из прочитанных произведений или просмотренных фильмов. Никогда бы не хотела повторить образ коварного, грубого и таинственного персонажа, я больше люблю дружелюбных и веселых. Скелет Санс для нового «Старкона» обладает «оКОСТЕнительным» чувством юмора, а еще у него есть команда из 12 других героев «Undertale». Они все были со мной на фестивале.

Евгений Александров, 28 лет

На «Старконе» — Жнец (игра «Darksiders 2»), в реальной жизни — работник студии полиграфии
 
Сначала я пришел на фестиваль простым посетитель в 2013 году. Был в восторге и решил сделать простенький костюм зомби на Хэллоуин-вечеринку. По-настоящему увлекся косплеем годом позже, когда познакомился со своей девушкой, и мы стали делать парные и одиночные образы: Харли Квин и Дефстроук, Всадники Апокалипсиса, Локи и Леди Локи, Эдуардо Ривера и Кайли Гриффин из мультфильма «Extreme Ghostbusters». Нет, они никак не скрашивают нашу личную жизнь, ведь мы создаем костюмы для выступлений, а не для «укрепления семьи».

Каждый образ я создаю на 100% в домашних условиях, мне с детства нравится делать вещи своими руками. Это может занять пару недель или целый год — в зависимости от сложности костюма и настроя. После фестиваля он обычно разбивается на реквизит для будущих выступлений, никогда не пробовал продавать своих персонажей и зарабатывать на этом. Да и получается это у единиц —  обычно у тех, кто выиграл крупный приз на фестивале или занимается изготовлением костюмов для других. У меня был такой опыт, и я потерял все удовольствие от косплея. Тут же есть соревновательный момент: делаешь для себя образ как можно лучше, чтобы потом сравнить с остальными косплеерами.

Александр Мирский, 16 лет

На «Старконе» — Космонавт, в реальной жизни — школьник
 
Для меня косплей — это возможность почувствовать себя кем-то совершенно новым, тем, кем я вряд ли стану в обычной жизни. К тому же это способ подарить кому-то счастье от встречи с любимым персонажем в реальности. Мне очень приятно идти по фестивалю и слышать где-то рядом: «Это же Сталкер! Быстрее, сейчас уйдет!». Ради горящих глаз других людей я начал этим заниматься.

Моим первым персонажем был боец группировки «Долг» — в жилете, с сумкой и нашивками, купленными в военторгах. За некоторым стафом, таким как аптечки, пришлось немного поохотиться, поскольку хотелось, чтобы они точно повторяли предметы из игры. Многие артефакты печатали на 3D принтере. Самым дорогим элементом образа стало вооружение — РПК-74. Это не пластиковая копия и не страйкбольный привод, а габаритный макет, который изготавливался на том же заводе, что и его боевая версия. На фестивалях стабильно вводит в замешательство охрану, полицию и всех желающих «подержать автоматик».

На каждый образ уходит от 15 до 46 тысяч. Родители не очень рады моему увлечению, но деньги дают. Часть из них возвращается от аренды костюмов — их часто просят для игры в страйкбол. Сам пока не играю — не берут из-за возраста.

Олеся Захаренко, 20 лет

На «Старконе» — Зверолов (игра «Аллоды Онлайн»), в реальной жизни — студентка архитектурного факультета
 
В детстве мне очень нравилось наряжаться любимыми персонажами. Мой первый опыт косплея был в 10 лет, когда я на Новый год превратилась в чародейку из «Witch». Мама помогла мне сшить юбку и топ и даже покрасила волосы в красный! Было весело! Потом я выросла, но нашла новую возможность окунуться в детство — косплей-фестивали. Достала из шкафа пижаму Пикачу и снова попала в мир сказки. Решила, что буду делать специальные костюмы, чтобы возвращаться на фестивали снова и снова. Они были простые — платье и парик, абсолютно никакого грима. И только к третьему образу я стала изучать технику крафта и изготавливать мечи и другие элементы.

Мой папа — военный реконструктор, наши увлечения очень похожи. Только он воссоздает военные сражения, а я — любимые игры и фильмы. Мы оба показываем людям то, что было и что есть, и предоставляем возможность побывать в другой атмосфере. А мама — рукодельница, шьет и вышивает. У нас в доме одна комната переделана под общую мастерскую, где каждый занимается своим хобби. Они к моему относятся адекватно, во всем поддерживают. Другие люди реагируют с удивлением: когда еду на фестиваль в гриме и линзах, бабушки в метро разбегаются в разные стороны и начинают креститься.

Кристина Ворожейкина, 26 лет

На «Старконе» — Алиса (игра «Alice: Madness Returns»), в реальной жизни — работник типографии
 
По сравнению с моими знакомыми я — молодой косплеер. Два года назад начала просматривать тематические паблики, где выкладывали красивые фото в костюмах, и решила попробовать сделать такие сама. Свой первый костюм я купила на AliExpress, дополнила париком, линзами и аксессуарами (все вместе вышло в 6 тысяч рублей) и наняла фотографа. Он, видимо, до этого снимал только свадьбы и вообще не был знаком с косплей-движением, поэтому при обработке кадра добавил мне аппетитный загар и увеличил глаза в пять раз. В итоге я выложила фото без ретуши, и меня пригласили на первый фестиваль.

С опытом мои героини стали сложнее — это, к примеру, Алекстраза («Warcraft») или Катерина Сфорца («Trinity Blood») . Когда косплеила вторую, сожгла в кипятке парик — пыталась завить локоны перед фотосессией. Исправила все укладкой, а фотограф отказался меня снимать: сказал, что я — богохульница.

Когда устраиваю съемки на природе, всегда ловлю заинтересованные взгляды. Кто-то фотографирует, кто-то, не стесняясь, подходит и спрашивает, что происходит. Одни даже пригласили поучаствовать в клипе: организаторы долго искали Покемона и обратили на меня внимание.

Полина Зинкевич, 15 лет

На «Старконе» — Звёздная защитница Поппи (игра «Лига Легенд), в реальной жизни — школьница
 
Косплеем я начала заниматься чуть больше двух лет назад. Тогда мне нравилась героиня одной игры — «Леночка» из визуальной новеллы «Бесконечное лето», и я долгое время пыталась «косить» под нее своим поведением. В какой-то момент я познакомилась с девочкой-косплеером, которая помогла мне собрать образ и представить его на фестивале. Эмоции были неописуемые!

Потом я повторила Мисс Марсианку из мультсериала «Юная Лига Справедливости» — был уже более качественный костюм и нормальный парик. Масштабы моего первого фестиваля — «Anicon» — заставили меня продумывать детали и научиться работать со швейной машинкой и крафтом. Если делать образ самой, можно уложиться в 4-5 тысячи рублей, заказ у специалистов (вигмейкеров, крафтеров и швей) повышает стоимость в 2-3 раза. После выступления его можно продать, сдать в аренду, распечатать снимки с фотосессии и продавать плакаты с персонажем. Я в основном выставляю их на продажу, чтобы быстро накопить на новый проект.

Вдохновение ищу в играх или мультфильмах, а также образах других людей. Когда видишь качественные косплеи или хорошую картинку с фотосессии, сразу появляется желание сделать что-то похожее (если это не Харли Квин и Хатсуне Мику) — мне больше нравятся фэнтези-персонажи.

Полина Вишневская, 29 лет

На «Старконе» — Паладин (игра «Герои меча и магии»), в реальной жизни — глава юридической компании
 
Год назад был момент, когда нужно было отвлечься и на что-то переключиться. Это хобби мне очень помогло. Первый костюм сделала от скуки, а потом поняла, что у меня получается, и решила выложиться по полной. Заказывала разные материалы — стеклопластик, автошпатлевки, потому что не знала о существовании специальных средств для косплея. В итоге получались костюмы весом в 15 кг. В них я выступала на горнолыжных карнавалах, то есть в броне каталась на лыжах или сноуборде. Этой зимой так выиграла шестой айфон и поездку в Сочи.

На спуске никогда не падала, но были неприятные моменты на фестивальных выступлениях. На «Москоуконе», например, отвалился наплечник. Я считаю, это была одна из причин, почему я не заняла призовое место. Зато после меня пригласили сниматься для National Geographic.

На «Старкон» приехала из Уфы, где, собственно, и живу. Чтобы довезти меч от нового костюма, пришлось делать специальную конструкцию. Увидев его, сотрудники аэропорта очень удивлялись. Принято считать, что косплей — это удел детства. Так обычно говорят дяденьки и тетеньки в строгих костюмах, давно забывшие, что такое жить в кайф. Я буду делать то, что доставляет мне удовольствие и в 29, и в 69 лет! Кататься на велосипеде, носить яркую одежду, громко смеяться, выделяться из толпы и не бояться выглядеть при этом глупо.

 

Фото: Дмитрий Колесов, личный архив героев

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