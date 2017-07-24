«Я набила "Betrayal", но многие читают "Ветчина"»: как живут люди с тату на лице

Олег Бессмертный, 23 года, старший комплектовщик на складе электроматериалов

Надписи на лице: «No depression — more aggression», «Ненависть»

Я интересовался тату с самого детства, мне была интересна сама культура, нежели то, что именно изображали на теле, — никогда не привлекали дракончики, цветочки и прочая однотипная дрань. Ближе к 20 годам я забил себе запястья словами «Grace» («Милосердие») и «Calm» («Тишина») — это немаловажные характеристики меня. С них все и началось: я купил свою первую тату-машинку и начал, откровенно говоря, «портачить».

Я посчитал, что тату на лице могут в полном объеме отразить все то, что я пережил, или случаи, которые мне дороги. Крестик у левого глаза — это вера самому себе, тому, что я вижу своими глазами, без лишних эмоций. Фраза «No depression — more aggression» — это символ вольности и самопознания: я никогда не гружусь, все делаю по жести: с рвением, агрессией. Колючая проволока на шее и на щеке — известный знак «век воли не видать» — я не арестант и не уголовник, но изобразил это в знак того, то каждый гражданин России, как бы он ни отрицал, находится в оковах нашей страны, мы привязаны к ней и к власти. «Ненависть» над правой бровью — знак моего негодования к обществу, которое смотрит на меня с презрением. Плевать я хотел на них! И мое лицо дает это понять без лишних слов.