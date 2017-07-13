Дизайнер Ася Мальберштейн, которая в апреле этого года лишилась собственной мастерской в результате «рейдерского захвата», официально признана совладельцем одноименного бренда. Девушка выиграла первое слушание в Арбитражном суде у бывшего партнера Марии Слиньковой. По словам Аси, коллега незаконно вывела деньги из оборота компании, наняла «специалистов» по решению конфликтных ситуаций, ограничила вход на предприятие и забрала аккаунты всех социальных сетей — рабочих и личных.
Дизайнер Ася Мальберштейн выиграла первый суд по возврату бренда
Ася Мальберштейн
дизайнер бренда Asya Malbershtein
«Насколько мне известно, за время судебных разбирательств моя доля в компании была продана некой госпоже Бабаян Р.А. Расчетный счет ИП Бабаян Р.А. привязан к официальному сайту компании, т.е денежные средства от продаж контрафакта (всего того, что несёт мой товарный знак и творческое имя) уходят на ее счет. Магазин на Жуковском, тоже открыт на ее ИП. Я предполагаю, что ООО «Ася Мальберштейн» вряд ли кому-то сообщает о том, что официальный магазин бренда открыт на имя Бабаян. Думаю, что через ИП идет вывод денежных средств, т.е их обналичивание, что, как я выяснила, и делалось все последние годы. Очень распространенная схема. Но «на всякого мудреца довольно простоты».
В дальнейшем Ася собирается появиться на производстве, получить документы о финансовой отчетности и выяснить судьбу оборудования, которое, по ее словам, Слинькова увезла в неизвестном направлении. «Также я надеюсь увидеть трудовые книжки и договоры о найме на работу новых директоров-"специалистов". Так что пусть ставят самовар и ждут в гости!».
Мария Слинькова
«Суд опротестовал решение налоговой о переходе доли Анастасии к ООО, препятствовать возвращению ее как учредителя в планах нет. Но, учитывая ее уход как дизайнера из компании в феврале этого года и нежелание участвовать в рабочих процессах, влияние ее действий на дальнейшую судьбу бренда предсказать невозможно. Прямо сейчас наша компания готовит к выходу мужскую коллекцию под новым именем, разрабатывается концепция презентации, и в ближайшее время будет опубликован лукбук. Мы получили положительные отклики о коллекции, на данный момент ведутся переговоры с несколькими магазинами в Нью-Йорке».
Напомним, в конце апреля в медиа разгорелся скандал, связанный с переменами в структуре бренда Asya Malbershtein. Как рассказала нашему сайту дизайнер и номинант премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» Ася Мальберштейн, ее партнер по бизнесу Мария Слинькова незаконным путем вывела ее из учредителей компании, закрыла доступ к производству и к офису бренда, а оборудование и сырье увезла в неизвестном направлении. В ответ на это Мария Слинькова выступила с колонкой, в которой ответила на обвинения. В рамках судебного процесса состоится еще два слушания, в которых Ася Мальберштейн будет отстаивать свои права на товарный знак и возврат доступа к контактам и социальным сетям компании.
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