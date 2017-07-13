Дизайнер Ася Мальберштейн выиграла первый суд по возврату бренда

дизайнер бренда Asya Malbershtein

«Насколько мне известно, за время судебных разбирательств моя доля в компании была продана некой госпоже Бабаян Р.А. Расчетный счет ИП Бабаян Р.А. привязан к официальному сайту компании, т.е денежные средства от продаж контрафакта (всего того, что несёт мой товарный знак и творческое имя) уходят на ее счет. Магазин на Жуковском, тоже открыт на ее ИП. Я предполагаю, что ООО «Ася Мальберштейн» вряд ли кому-то сообщает о том, что официальный магазин бренда открыт на имя Бабаян. Думаю, что через ИП идет вывод денежных средств, т.е их обналичивание, что, как я выяснила, и делалось все последние годы. Очень распространенная схема. Но «на всякого мудреца довольно простоты».