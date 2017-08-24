Получается, что этот интерес к вам возник еще до открытия модного дома в 1995 году?

На самом деле модный дом несколько лет уже существовал и до этого, но официально еще не был открыт. Я всячески оттягивала момент, потому что для меня это был огромный стресс. До сих пор еще со звонком на двери живу, думаю, это единственная такая дверь магазина на Нев­ском проспекте — я, может быть, людей больше боюсь, чем они меня.

Кстати, о звонке в дверь: сижу я как-то одна в своей мастерской, раздается звонок, открываю — на пороге стоит актер Майкл Йорк. И я уже больше ничего не вижу, он весь в сиянии. (Смеется.) Мне он ужасно нравился в юности, особенно в фильме «Кабаре» — казалось, что в его некрасивости есть какая-то притягательность. Тут из-за его спины появляется Саша Боровский (заведующий отделом новейших течений Русского музея. — Прим. ред.), и выясняется, что они пришли купить шарф жене Майкла. Мы познакомились и прекрасно провели время в разговорах. Таким же образом однажды зашел знаменитый фотограф граф Сноудон, бывший муж принцессы Маргарет.

В первой половине 1990-х супруга Собчака Людмила Нарусова, у которой было немного наших вещей, активно выходила в них за границей. И вот в Италии на каком-то приеме Никола Труссарди спросил, что на ней надето. Вскоре он приехал сюда по случаю открытия магазина своего модного дома, кстати, одного из первых брендовых бутиков в Петербурге, и пригласил меня на обед во дворец Белосельских-Белозерских — в огромном зале за столом сидел этот очень красивый человек с двумя своими сыновьями и двумя дочерьми. Он купил у меня тогда несколько вещей жене и дочкам — а говорят, Труссарди никогда ничего не приобретал у других дизайнеров.

Знаменитых людей здесь побывало очень-очень много, и не всегда мы знали о степени их известности, бывали и смешные случаи. Например, однажды, когда меня не было в модном доме, зашла очень красивая модная женщина со спутником под стать себе. Они купили много одежды, а потом гостья спросила у девочки-продавца: «А вы знаете вообще, кто я?» Та ответила: «Нет, извините, не знаю». Когда я вернулась, то обнаружила у себя на столе небольшой лист бумаги с координатами главного редактора французского Vogue Карин Ройтфельд. Вскоре мне позвонила Алена Долецкая и пересказала свой разговор с Карин, которая сообщила ей, как купила в моем модном доме сумку, пальто, платье. Я была готова сквозь землю провалиться: вы представляете, мой сотрудник не знает, как выглядит редактор парижского Vogue? И это же не так давно и было — в начале нулевых.

Очень часто заходили западные дизайнеры. Я как-то спустилась со второго этажа в магазин, а тут гуляет Антонио Маррас с женой. У нас тогда вышла коллекция «Панночка», удивительно перекликавшаяся с его работами того же времени, — интересно, как люди, живущие в разных местах, чувствуют что-то одинаково. Иногда мне кажется, что это была череда случайностей, потому что все хорошее, что происходило и происходит, — это воля судьбы. А вот то, что не происходит, — это моя собственная воля, мое нежелание делать что-то. Стоит мне только отпустить ситуацию из-под контроля, тут же начинается вихрь. И как только я этот вихрь сама прижимаю, наступает легкая стагнация — я это состояние очень люблю, оно мне приятно. Потому что иначе мне пришлось бы очень много работать, а меня это раздражает. Я часто принимала решения не в пользу модного дома, потому что мне всегда хотелось сократить количество труда, которое валится мне на голову. Вот, например, я согласилась к сентябрю подготовить выставку о модном доме в Лондоне, в знаменитом Географическом обществе, а теперь это мучает меня по вечерам, ядумаю: «Зачем? Это же такое напряжение».