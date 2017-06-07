Эта фотосессия стала для Верушки первой после долгого перерыва в моделинге. В 1975 году она ушла из модного бизнеса в ответ на ссору с Грейс Мирабеллой, главным редактором американского Vogue. Вера фон Лендорф посвятила себя искусству, презентовала книгу «Verushka. Моя жизнь» и стала принимать участие в показах лишь в качестве приглашенной звезды.