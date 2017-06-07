78-летняя модель Верушка стала лицом новой коллекции Acne Studios

Шведский бренд Acne Studios представил лукбук новой круизной коллекции, в котором снялась культовая модель 60-х Верушка (она же Вера фон Лендорф). Муза Сальвадора Дали, Ирвина Пенна и Микеланджело Антониони примерила на себя вещи категории унисекс: молодежные худи, оверсайз-джинсовки и леггинсы, комбинированные с металлическими украшениями, перчатками и бабушами.

«Я хотел исследовать вопрос, почему мы такие разные, и что нас объединяет, — объясняет креативный директор Acne Studios Джонни Йохансон. — Идея была не в том, чтобы показать нормкоровские вещи — мне захотелось придать им индивидуальности. В том числе за счет героини — по-настоящему крутой, сильной женщины».

Эта фотосессия стала для Верушки первой после долгого перерыва в моделинге. В 1975 году она ушла из модного бизнеса в ответ на ссору с Грейс Мирабеллой, главным редактором американского Vogue. Вера фон Лендорф посвятила себя искусству, презентовала книгу «Verushka. Моя жизнь» и стала принимать участие в показах лишь в качестве приглашенной звезды.

Продукция Acne Studios представлена в Петербурге на 2 и 4 этажах ДЛТ и магазине DayNight. 

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