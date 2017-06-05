Лучшие наряды гостей за всю историю премии «ТОП 50»

В понедельник, 5 июня, в Театре Музыкальной комедии состоится наша ежегодная премия «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга». По этому случаю мы решили вспомнить наиболее заметные наряды гостей прошлых церемоний. 

  • Кристина Шапран в костюме Tatyana Parfionova, 2015 год 

  • Ксения Собчак, 2008 год 

  • Галя Голованова в Tatyana Parfionofa, 2015 год

  • Мэган Виртанен, 2012 год 

  • Андрей Коровко, 2014 год

  • Вадим Ксенодохов в MATH-studios и Полина Твердая в платье, сшитом мамой, 2015 год

  • Яна Милорадовская в Bunakova Hokhloff, 2013 год

  • Юля Журавлева в Anzhelika Baeva, 2016 год

  • Юля Журавлева в Alexander Arutyunov, 2015 год

  • Алена Галкина в So Number One, 2015

  • Джулиано Ди Капуа, 2016 год

За 11 лет существования премии «ТОП 50» красная дорожка видела многое: от авангардных платьев с гигантским шлейфом до винтажных вариаций классического «black-tie». При этом количество нарядов от российских дизайнеров с каждым разом увеличивается: если в 2006-м все носили Chanel или Dolce&Gabbana, то в 2016-м выбор делали в пользу Tatyana Parfionova и So Number One. В этом контексте «ТОП 50» стала чем-то вроде модного показа, где можно увидеть лучшие модели из коллекций многих локальных марок.

  • Сергей Шнуров в пиджаке Comme des Garcons, штанах Dolce & Gabbana, ботинках Versace, 2015 год 

  • Алла Михеева и Андрей Савельев, 2013 год

  • Диана Королева в Ianis Chamalidy и Анастасия Максимова Гонсалес Моро в портупее Asya Malbershtein, 2016 год

  • Алла Михеева в Olga Malyarova, 2016 год

  • Алла Шарандина в смокинге H&M Conscious и кроп-топе J.O.A., 2015 год 

  • Галя Голованова в комбинезоне Tatyana Parfionova и плаще Ianis Chamalidy, 2016 год

  • Миша Халилуллин в рубашке Anastasia Dokuchaeva и Наташа Наговицына, 2016

  • Дарья и Алина Герман в Alina German, 2016 год

Кроме того, «ТОП 50» — это отражение всех актуальных сезонных тенденций, причем не только в женской моде, но и в мужской. Рубашка Михаила Халиллулина, надетая на церемонию прошлого года, говорит о тренде на неровные края и надписи, костюм продюсера Андрея Савельева — на психоделический принт, а пиджак Сергея Шнурова от Comme des Garcons — на сюр и театральность. Девушки, в свою очередь, поддерживают моду на «голые» платья, бельевой стиль, комбезы и инфантильность в виде многослойных юбок-пачек и нарядов из нежного кружева. 

  • Кирилл Нагиев в Dolce&Gabbana (ДЛТ) и Ксения Собчак в Tom Ford, 2015 год

  • Юлия Матвиенко и Валентина Крупник (в JM Studio), 2016 год

  • Юля Журавлева в Ulyana Sergeenko, 2013 год

  • Юра Питенин в Saint-Tokyo, 2016

  • Анастасия Докучаева в Anastasia Dokuchaeva, 2016 год

  • Таша Алакоз в So Number One, 2016 год

  • Игорь Гуляев и Юлия Барановская, 2016 год 

В качестве рекомендаций для грядущей церемонии: пальто или платья (в зависимости от погоды), перевязанные корсетом, ассиметричные вещи с цветочным принтом, бархатные пиджаки яркого цвета (круто, если розового или желтого), консервативные черные джинсы и топы с громкими слоганами. Главное  — в наряде должно быть удобно веселиться и танцевать на афтепати. В идеале: чтобы за аутфит не было стыдно через пять или десять лет. Мастер-класс по этому мастерству ежегодно дают Галина Голованова, Матильда Шнурова, Юра Питенин, Таша Алакоз, Ксения Собчак и наш главный редактор Яна Милорадовская. 

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