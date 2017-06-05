В понедельник, 5 июня, в Театре Музыкальной комедии состоится наша ежегодная премия «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга». По этому случаю мы решили вспомнить наиболее заметные наряды гостей прошлых церемоний.
Лучшие наряды гостей за всю историю премии «ТОП 50»
-
Кристина Шапран в костюме Tatyana Parfionova, 2015 год
-
Ксения Собчак, 2008 год
-
Галя Голованова в Tatyana Parfionofa, 2015 год
-
Мэган Виртанен, 2012 год
-
Андрей Коровко, 2014 год
-
Вадим Ксенодохов в MATH-studios и Полина Твердая в платье, сшитом мамой, 2015 год
-
Яна Милорадовская в Bunakova Hokhloff, 2013 год
-
Юля Журавлева в Anzhelika Baeva, 2016 год
-
Юля Журавлева в Alexander Arutyunov, 2015 год
-
Алена Галкина в So Number One, 2015
-
Джулиано Ди Капуа, 2016 год
За 11 лет существования премии «ТОП 50» красная дорожка видела многое: от авангардных платьев с гигантским шлейфом до винтажных вариаций классического «black-tie». При этом количество нарядов от российских дизайнеров с каждым разом увеличивается: если в 2006-м все носили Chanel или Dolce&Gabbana, то в 2016-м выбор делали в пользу Tatyana Parfionova и So Number One. В этом контексте «ТОП 50» стала чем-то вроде модного показа, где можно увидеть лучшие модели из коллекций многих локальных марок.
-
Сергей Шнуров в пиджаке Comme des Garcons, штанах Dolce & Gabbana, ботинках Versace, 2015 год
-
Алла Михеева и Андрей Савельев, 2013 год
-
Диана Королева в Ianis Chamalidy и Анастасия Максимова Гонсалес Моро в портупее Asya Malbershtein, 2016 год
-
Алла Михеева в Olga Malyarova, 2016 год
-
Алла Шарандина в смокинге H&M Conscious и кроп-топе J.O.A., 2015 год
-
Галя Голованова в комбинезоне Tatyana Parfionova и плаще Ianis Chamalidy, 2016 год
-
Миша Халилуллин в рубашке Anastasia Dokuchaeva и Наташа Наговицына, 2016
-
Дарья и Алина Герман в Alina German, 2016 год
Кроме того, «ТОП 50» — это отражение всех актуальных сезонных тенденций, причем не только в женской моде, но и в мужской. Рубашка Михаила Халиллулина, надетая на церемонию прошлого года, говорит о тренде на неровные края и надписи, костюм продюсера Андрея Савельева — на психоделический принт, а пиджак Сергея Шнурова от Comme des Garcons — на сюр и театральность. Девушки, в свою очередь, поддерживают моду на «голые» платья, бельевой стиль, комбезы и инфантильность в виде многослойных юбок-пачек и нарядов из нежного кружева.
-
Кирилл Нагиев в Dolce&Gabbana (ДЛТ) и Ксения Собчак в Tom Ford, 2015 год
-
Юлия Матвиенко и Валентина Крупник (в JM Studio), 2016 год
-
Юля Журавлева в Ulyana Sergeenko, 2013 год
-
Юра Питенин в Saint-Tokyo, 2016
-
Анастасия Докучаева в Anastasia Dokuchaeva, 2016 год
-
Таша Алакоз в So Number One, 2016 год
-
Игорь Гуляев и Юлия Барановская, 2016 год
В качестве рекомендаций для грядущей церемонии: пальто или платья (в зависимости от погоды), перевязанные корсетом, ассиметричные вещи с цветочным принтом, бархатные пиджаки яркого цвета (круто, если розового или желтого), консервативные черные джинсы и топы с громкими слоганами. Главное — в наряде должно быть удобно веселиться и танцевать на афтепати. В идеале: чтобы за аутфит не было стыдно через пять или десять лет. Мастер-класс по этому мастерству ежегодно дают Галина Голованова, Матильда Шнурова, Юра Питенин, Таша Алакоз, Ксения Собчак и наш главный редактор Яна Милорадовская.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.