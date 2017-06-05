Лучшие наряды гостей за всю историю премии «ТОП 50»

В качестве рекомендаций для грядущей церемонии: пальто или платья (в зависимости от погоды), перевязанные корсетом, ассиметричные вещи с цветочным принтом, бархатные пиджаки яркого цвета (круто, если розового или желтого), консервативные черные джинсы и топы с громкими слоганами. Главное — в наряде должно быть удобно веселиться и танцевать на афтепати. В идеале: чтобы за аутфит не было стыдно через пять или десять лет. Мастер-класс по этому мастерству ежегодно дают Галина Голованова, Матильда Шнурова, Юра Питенин, Таша Алакоз, Ксения Собчак и наш главный редактор Яна Милорадовская.