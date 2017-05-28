Как выглядят костюмы в спектакле Ренаты Литвиновой от Гоши Рубчинского

В МХТ им. А.П. Чехова на прошлой неделе состоялся театральный режиссерский дебют Ренаты Литвиновой – спектакль «Северный ветер». В постановке приняли участие Софья Заика, Яна Сексте, Павел Табаков и другие, а костюмы для него разработал дизайнер Гоша Рубчинский, популяризатор постсоветского шика. В пьесе, рассказывающей историю семьи в нескольких поколениях, не было ни уже ставших культовыми надписей «Спаси и сохрани», ни принтов в виде флага РСФСР. Вместо этого Георгий (Рената называет его исключительно так) надел на героев однотонные пальто и графичные деловые костюмы.