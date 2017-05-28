В МХТ им. А.П. Чехова на прошлой неделе состоялся театральный режиссерский дебют Ренаты Литвиновой – спектакль «Северный ветер». В постановке приняли участие Софья Заика, Яна Сексте, Павел Табаков и другие, а костюмы для него разработал дизайнер Гоша Рубчинский, популяризатор постсоветского шика. В пьесе, рассказывающей историю семьи в нескольких поколениях, не было ни уже ставших культовыми надписей «Спаси и сохрани», ни принтов в виде флага РСФСР. Вместо этого Георгий (Рената называет его исключительно так) надел на героев однотонные пальто и графичные деловые костюмы.
Как выглядят костюмы в спектакле Ренаты Литвиновой от Гоши Рубчинского
«Я выбрал черно-серую палитру с коричневыми акцентами и деталями из кожи, – объяснял Рубчинский в интервью американскому Vogue. – Все очень просто, в духе минимализма. Я хотел, чтобы одежда в спектакле была вторична, работала лишь как маленький элемент, помогая раскрывать характеры героев. Наша главная идея заключалась в том, чтобы сделать костюмы, которые будут заметны меньше, чем сами актеры».
По словам Ренаты, «Северный ветер» – это постановка о любви с элементами абсурда, сюрреализма и фантазии. Каждый ее персонаж имеет свой опыт отношений – не всегда счастливый, но без каких-либо сожалений. «Интеллектуальная» одежда Рубчинского отлично вписалась в контекст пьесы, доставив новоявленному театральному режиссеру удовольствие от сотрудничества: «Мне скучно работать с классическими художниками по костюмам. Я знаю, как они думают. А у Георгия совершенно новая концепция – чувствуется возможность идти дальше и глубже».
Это не первый опыт коллаборации Литвиновой и Рубчинского: ранее они вместе работали над короткометражкой «День моей смерти», приуроченной к выходу летней коллекции Gosha Rubchinskiy в 2016 году.
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