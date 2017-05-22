Лучшие наряды звезд Каннского фестиваля глазами fashion-иллюстраторов

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль, стартовавший на прошлой неделе, — не столько парад конкурсных картин, но и законодатель модных трендов на красной дорожке. За первые дни на Лазурном берегу уже оценили картины «Призраки Исмаэля», «Окча», «120 ударов в минуту», «Как разговаривать с девушками на вечеринках» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева — о чем мы писали в «Дневнике кинофестиваля». Однако не меньшее внимание было приковано к кульминационным нарядам Эль Фаннинг, Рианны и Беллы Хадид. Произведенный ими вау-эффект, пожалуй, превзошел самые смелые выходы на церемониях «Оскар» и «Грэмми». Мы собрали лучшие наряды, которые кроме объективов фотографов, попали во внимание модных иллюстраторов.