Лучшие наряды звезд Каннского фестиваля глазами fashion-иллюстраторов

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль, стартовавший на прошлой неделе, — не столько парад конкурсных картин, но и законодатель модных трендов на красной дорожке. За первые дни на Лазурном берегу уже оценили картины «Призраки Исмаэля», «Окча», «120 ударов в минуту», «Как разговаривать с девушками на вечеринках» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева — о чем мы писали в «Дневнике кинофестиваля». Однако не меньшее внимание было приковано к кульминационным нарядам Эль Фаннинг, Рианны и Беллы Хадид. Произведенный ими вау-эффект, пожалуй, превзошел самые смелые выходы на церемониях «Оскар» и «Грэмми». Мы собрали лучшие наряды, которые кроме объективов фотографов, попали во внимание модных иллюстраторов. 

  • Белла Хадид в Alexander Vauthier на премьере фильма "Призраки Исмаэля"

  • Белла Хадид в Alexander Vauthier глазами @emmakennyillustrations

  • Рисунок от @fromthesketch_up

  • Платье модели с открытия фестиваля в скетче @kasselinhonjo

  • Ума Турман в платье Atelier Versace на премьере фильма "Призраки Исмаэля"

  • Скетч платья Умы Турман от @kasselinhonjo

  • Эль Фаннинг в эксклюзивном платье от Vivienne Westwood Couture на премьере фильма "Призраки Исмаэля"

  • Эль Фаннинг на открытии фестиваля глазами @thesevyant_house

  • Рианна в Christian Dior Couture на премьере фильма "Окча"

  • Иллюстрация от @grigoyani

  • Рианна на открытии кинофестиваля глазами @alberto_jarabo

  • Иллюстрация от @funckung_illustration

  • Рисунок от @shamekhbluwi

  • Айшвайя Рай в платье Michael Cinco Couture на премьере фильма "Окча"

  • Айшвайя Рай глазами @deepak__cr7

  • Рисунок от @dianasultanova

  • Белла Хадид в платье Christian Dior Couture на премьере фильма "Окча"

  • Белла Хадид в иллюстрации @maelleigh

  • Кендалл Дженнер в Giambattista Valli на вечере премьер 20 мая

  • Платье Кендалл Дженнер в изображении @shamekhbluwi

  • Иллюстрация от @deepak__cr7

  • Адриана Лима в Naeem Khan Bridal на премьере фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

  • Адриана Лима глазами @reginayazdi

  • Иллюстрация от @christinanguyen_studio

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