Как Сергей Тонков построил бизнес-империю на производстве носков?

Я принадлежу к тому поколению маркетологов, которые умеют все делать сами, а профессию постигали по книжкам и на собственном опыте. Нашими учителями были челночники! Да-да, продавцы одежды, привозившие на себе в огромных клетчатых сумках тонны одежды из Турции и других соседних стран. Вот кто познал основы продвижения на рынке — и в прямом смысле слова тоже. Именно челночники научили подвергать любой креатив обструкции и прогнозированию. Хотя прогноз в маркетинге не более чем гипотеза, но чем больше гипотез сегодня, тем легче развернуть стратегию развития завтра. Поверьте опыту! Я никогда не был иконой стиля. И отдаю себе отчет, что и стилист из меня, мягко говоря, хреновый. Но вот чего у меня не отнять, так это умения сводить людей вместе и заряжать их идеями. В Екатеринбурге я мог собрать на костюмированную вечеринку семьсот человек богемы, заставив всех переодеться непонятно во что. Чтобы сделать такой бал-маскарад в Петербурге, мне потребовался год на ПМЖ. При этом я успевал совмещать позицию арт-директора федеральной сети ресторанов и главного редактора сайта светской хроники. Я так или иначе только и занимался тем, что поднимал людям настроение. И носки St. Friday про это: мы создаем эмоции, а не вещи.

«За такие носки в Калуге и... (сильно побить) могут!» — эта фраза, брошенная парнем на летнем музыкальном фестивале, исчерпывающе описывает рынок дизайнерских носков в России. Но чем интенсивнее мы наступаем, тем больше людей нас поддерживают. Это как заряд шикарного настроения, ведь наши носки — для оптимистов! Страсть к яркому мне привили рейвы. Танцы по десять часов, шубы вырвиглаз, брюки клеш, платформы по пятнадцать сантиметров. Помню, как в 2001 году я избавлялся от этого немыслимого гардероба — пришло осознание: что-то здесь не так, не пора ли найти пиджак и галстук? Слава богам, тогда не было «Инстаграма» и светской хроники и никто никогда не увидит этих луков. Но это было лихое, свободное время. Думаю, что меня так и не избили на улице только из-за моих габаритов. Ну, может, еще из-за пары титулов по боксу. Галстуки, кстати, я так и не ношу.

Если вы спросите меня, стоит ли начинать свой бизнес, то нет, не стоит. Сидите на зарплате от звонка до звонка, спокойнее будет. Экономику лихорадит. Социум в свистопляске. С курсом рубля справляются только астрологи. Страшно ли делать бизнес в России? Как ляпнул один мой приятель, знакомый с миром криминала: «Пока у тебя оборот меньше десяти миллионов, ты никому в этой стране не интересен. Появится больше — научишься справляться». Самое сложное в бизнесе — сразиться с ветряными мельницами и вывести продукт на рынок. И тут уже к тебе начнут присматриваться: останешься ли в информационном поле, снимешь ли новые картинки, продолжишь ли поставки туда, куда начал (если начал!). И если здесь байер возьмет всего через пару сезонов, то в Штатах и Европах вас ставят в очередь на рассмотрение в лучшем случае через пять сезонов. Стартаперы, радуйтесь, что вы в России, ибо здесь все только начинается! Сначала я думал разместить производство в Турции или Китае, как и почти все фабриканты, но вмешался смешной случай. На сайте Avito я увидел объявление о том, что под Петергофом продается фабрика. На тот момент — единственная фабрика в России, выставленная на торги. И я нашел инвестиции, привлек партнера, мы вложили десять миллионов рублей — и через год стали счастливыми обладателями пожизненного набора подарков на 23 Февраля. И да, у носков есть сезонность: в высокий мы производим около 40 000 пар, в низкий — около 20 000.