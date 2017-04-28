Креативный директор холдинга Food Retail Group и почетный модник Петербурга к своему дню рождения написал для нас колонку-манифест: что делать, чтобы быть как он. (Спойлер: расслабиться)
Оскар Ренкель: «Мода беспощадна, но, слава Богу, ее можно купить за деньги»
Жизнь диктует условия, реальность. Мы выбираем свой мир, в котором всё создаём сами. Верим в красивые истории, пишем свою религию, ищем новый способ смотреть на этот мир. Пропуская через себя всё это, нужно понять вот что: где же в этом ты? Кто же ты, во всем этом? Наполняя и создавая воздух вокруг, мы создаём нашу личную реальность.
Не смешивайте себя с нормами и правилами, ищите свой остров комфорта. Наряжайтесь, когда вам плохо, раскрашивайте своё лицо, чтобы защитить себя, одевайте свои любимые маски, и жизнь в любом месте вселенной, будет принадлежать только вам. Завтракайте в «Макдональдсе» в вечернем платье, идите на званый ужин в спортивном костюме, спите в смокинге, гуляйте с собакой на шпильках. Мир может быть таким, каким вы сможете его любить. Жизнь должна быть красивой. Смерть должна быть красивой. Не бойтесь быть одинокими в толпе. Сейчас время метамодерна, найдите в себе художника.
Мода давно стала мутантом. Только так она смогла выйти из воды на сушу и продолжить вечную жизнь. Мода смешалась со всем, к чему она даже не прикасалась ранее. Сейчас уже сложно понять разницу между модой на подиуме, модой на улице, немодной модой и ироничной модой. Маркетинг стал великой наукой, которая запустила те рычаги, на которых раньше для моды лежало табу. Бесконечные коллаборации, политизация фэшн-индустрии, плюс-сайз, кутюр в подземке. Мода — это сканер, теперь без неё нельзя прожить в современном обществе. А если попробуешь — она выкинет тебя за пределы всеобщих интересов. Мода беспощадна, но, слава Богу, ее можно купить за деньги.
Гости первого ряда показов по-прежнему ходят к одному косметологу и парикмахеру, но, спасибо, что хоть начали экспериментировать с размерами. Сейчас уже никому не страшно носить XL, когда сама S. Мода из кино всё всем объяснила, и все стали одеваться не по случаю, а по настроению.
Моя хрупкая психика никогда не сможет пережить насилие блогеров и лжеэстетов моды, новые иконы и спекуляцию на тенденциях, но я уже старая лошадь, на мне уже никто не поскачет на войну, поэтому я могу говорить, что хочу. Первая моя колонка всколыхнула много ила со дна, я получил не мало проклятий и бандеролей дерьма от московских жриц моды. А сегодня мне очень хочется поделиться простой и милой подсказкой, которая поможет многим отказаться от личных шоперов и отписаться от нелепых блогов.
1. Найдите себе музу — объект который вас вдохновляет. Вам нравится, как этот человек выглядит, какой образ жизни ведет. Звезды тратят огромные деньги на стилистов, которые собирают им весь гардероб. В нашем случае муза станет бесплатной подсказкой, как и куда и в чем ходить, на какие бренды не стоит смотреть вообще. Следите за тем, как она одевается не только на ковровую дорожку, но и в обычной жизни.
2. Не читайте журналы. Они нам не помощники, так как все как один работают на свои продажи. Нам часто втюхивают то, что пригодится только на один сезон. Единственное, чем полезны журналы, — это советы по цвету и форме на сезон. И не более того.
3. Учитесь сочетать цвета. Это тонкий лёд, но всё гораздо проще, чем вам кажется. Самый простой и беспроигрышный вариант — сочетать два цвета. Один будет доминантой, второй — украшением. Но есть и ещё одна идеальная формула, применимая к трем цветам: доминанта (общий фон), + контраст (дополнение, украшение, цвет другой фактуры, спорящий или в той же тональности) + штрих (яркий акцент, вишенка на торте).
4. Обращайте внимание на текстуру. Материалы, их которых сделаны ваши вещи, должны быть интересных текстур, чаще плотные, приятные на ощупь, будь то джинса или драп. Всё должно говорить о качестве. Даже если это драные джинсы, джинса должны быть не тонкая, как старый мешок из под картошки.
5. Смотрите Pinterest. Скачайте приложение на свой телефон. Смотри раздел «женская мода», и из кучи говна в 60-70% можно найти очень толковые луки.
6. Не покупайте вещи по одной. Это вечная игра, которая никогда не закончится. Потому что за каждой купленной сумкой стоит ещё 5-6 вещей которые живут только ради неё. За каждыми туфлями идут 5-6 вещей, которые созданы для них. Есть три кита — сумка, туфли и верхняя одежда. Всё остальное вертится вокруг них (даже платья). Перед тем, как собраться купить новую сумку, вы должны знать, с чем вы можете ее носить.
7. Помните про баланс. В шкафу должно быть примерно одинаковое число «верхов», «низов» и платьев. Но обувь — исключение. Ее должно быть больше всего. Это Отче наш.
8. Базовые вещи — это важно. Джинсы, футболки, майки, сорочки, рубашки и толстовки должны быть бланковых цветов.
9. Не хватай! Залог вечного богатства — это правильный расход средств!
PS
Не смотрите на подругу, не слушайте продавцов — смотрите красивое настоящее кино и пейте вино. Да хранит вас Мода!
Фотограф: Сергей Free
Стилист: Оскар Ренкель
Визажист: Кристина Вертягина
Ассистент: Юлия Костюкевич
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