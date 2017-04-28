Оскар Ренкель: «Мода беспощадна, но, слава Богу, ее можно купить за деньги»

1. Найдите себе музу — объект который вас вдохновляет. Вам нравится, как этот человек выглядит, какой образ жизни ведет. Звезды тратят огромные деньги на стилистов, которые собирают им весь гардероб. В нашем случае муза станет бесплатной подсказкой, как и куда и в чем ходить, на какие бренды не стоит смотреть вообще. Следите за тем, как она одевается не только на ковровую дорожку, но и в обычной жизни.

2. Не читайте журналы. Они нам не помощники, так как все как один работают на свои продажи. Нам часто втюхивают то, что пригодится только на один сезон. Единственное, чем полезны журналы, — это советы по цвету и форме на сезон. И не более того.

3. Учитесь сочетать цвета. Это тонкий лёд, но всё гораздо проще, чем вам кажется. Самый простой и беспроигрышный вариант — сочетать два цвета. Один будет доминантой, второй — украшением. Но есть и ещё одна идеальная формула, применимая к трем цветам: доминанта (общий фон), + контраст (дополнение, украшение, цвет другой фактуры, спорящий или в той же тональности) + штрих (яркий акцент, вишенка на торте).

4. Обращайте внимание на текстуру. Материалы, их которых сделаны ваши вещи, должны быть интересных текстур, чаще плотные, приятные на ощупь, будь то джинса или драп. Всё должно говорить о качестве. Даже если это драные джинсы, джинса должны быть не тонкая, как старый мешок из под картошки.

5. Смотрите Pinterest. Скачайте приложение на свой телефон. Смотри раздел «женская мода», и из кучи говна в 60-70% можно найти очень толковые луки.

6. Не покупайте вещи по одной. Это вечная игра, которая никогда не закончится. Потому что за каждой купленной сумкой стоит ещё 5-6 вещей которые живут только ради неё. За каждыми туфлями идут 5-6 вещей, которые созданы для них. Есть три кита — сумка, туфли и верхняя одежда. Всё остальное вертится вокруг них (даже платья). Перед тем, как собраться купить новую сумку, вы должны знать, с чем вы можете ее носить.

7. Помните про баланс. В шкафу должно быть примерно одинаковое число «верхов», «низов» и платьев. Но обувь — исключение. Ее должно быть больше всего. Это Отче наш.

8. Базовые вещи — это важно. Джинсы, футболки, майки, сорочки, рубашки и толстовки должны быть бланковых цветов.

9. Не хватай! Залог вечного богатства — это правильный расход средств!