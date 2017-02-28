Зима — золотое время для красных дорожек. В январе и феврале проходят самые важные церемонии в области музыки и кино: «Золотой глобус», премия Гильдии актеров США, «Грэмми», BRIT Awards и «Оскар». По их итогам мы составили гид с тенденциями, которые будут актуальны еще как минимум год.
Грудь, беж и блестки: что все будут носить в этом году?
Спущенные рукава
Чуть оголенные плечи всегда считались образцом викторианской эпохи, а лучшим ориентиром для стайлинга могут стать портреты художников-прерафаэлитов. На красной дорожке такие рукава смотрятся помощнее вырезом и декольте — особенно если работают в команде с легкими прозрачными тканями.
Одно плечо
Акцент только на одно плечо — важная тенденция в ready-to-wear коллекциях, кутюре и на красных дорожках одновременно. До скучного элегантные платья сразу превращаются в остромодные. Важно: пусть плечо будет единственным акцентом в образе, остерегайтесь декольте и вырезов (если только вы не Наоми Кэмпбелл).
Платья-майки
Мы имеем в виду не надоевшие уже платья на тонких бретельках, а усложненные варианты, когда вечерний наряд копирует деталь топов из девяностых годов. Например, задник, как у маек-«алкоголичек» или завязки на шее, как на «топиках» из нашего детства.
Максимально обнаженная грудь
И хотя откровенного оголения на красных дорожках мы не видели, грудь на последних церемониях была главным центром внимания. Певица Холзи на премию «Грэмми» пришла в полностью расстегнутой рубашке, под которой ничего не было; Леди Гага пошла во все тяжкие, появившись в жакете с перьями, плотно прикрывающим всё кроме груди; а Белла Хадид доказала, что просвечивающий наряд может выглядеть нисколько не пошлым.
Сюжетная вышивка
Трехглавые змеи, тигры и восточные маски перестали быть просто амулетами, привезенными из путешествий. В 2017-ом они вожделенные маст-хэвы красных дорожек, особенно если вышиты на платьях, как у Мишель Уилльямс и певицы Сантиголд.
Металлик
Минимум затрат, максимум эффекта: блестки и металлические нити делают даже самое простое по крою платье центром притяжения лучей софитов и вспышек фотокамер.
Телесный
Церемония «Оскар» доказала, что знаменитости устали от цвета. Поэтому самые заметные наряды церемонии — у Николь Кидман, Изабель Юппер, Руни Мары, Эммы Стоун и Дакоты Джинсов — были бежевого цвета. У этого оттенка есть важный бонус — он как вспомогательный фон подходит всему: красным губам, бриллиантовому колье и ярким аксессуарам.
Зеленый
Одному цвету в трендбуке красных дорожек место все-таки нашлось. Это насыщенно зеленый, который ассоциируются с еще один трендом сезона — восьмидесятыми годами.
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