Грудь, беж и блестки: что все будут носить в этом году?

Максимально обнаженная грудь

И хотя откровенного оголения на красных дорожках мы не видели, грудь на последних церемониях была главным центром внимания. Певица Холзи на премию «Грэмми» пришла в полностью расстегнутой рубашке, под которой ничего не было; Леди Гага пошла во все тяжкие, появившись в жакете с перьями, плотно прикрывающим всё кроме груди; а Белла Хадид доказала, что просвечивающий наряд может выглядеть нисколько не пошлым.