Грудь, беж и блестки: что все будут носить в этом году?

Зима — золотое время для красных дорожек. В январе и феврале проходят самые важные церемонии в области музыки и кино: «Золотой глобус», премия Гильдии актеров США, «Грэмми», BRIT Awards и «Оскар». По их итогам мы составили гид с тенденциями, которые будут актуальны еще как минимум год.

Спущенные рукава

Чуть оголенные плечи всегда считались образцом викторианской эпохи, а лучшим ориентиром для стайлинга могут стать портреты художников-прерафаэлитов. На красной дорожке такие рукава смотрятся помощнее вырезом и декольте — особенно если работают в команде с легкими прозрачными тканями. 

  • Николь Кидман в Alexander McQueen

  • Виола Дэвис в Armani Prive

  • Мишель Уилльямс в Louis Vuitton

  • Дрю Бэрримор в Monique Lhuillier

Одно плечо  

Акцент только на одно плечо — важная тенденция в ready-to-wear коллекциях, кутюре и на красных дорожках одновременно. До скучного элегантные платья сразу превращаются в остромодные. Важно: пусть плечо будет единственным акцентом в образе, остерегайтесь декольте и вырезов (если только вы не Наоми Кэмпбелл). 

  • Соланж Ноулз в Gucci

  • Наоми Кэмпбелл в Versace

  • Кейт Босуорт в Giambattista Valli

Платья-майки

Мы имеем в виду не надоевшие уже платья на тонких бретельках, а усложненные варианты, когда вечерний наряд копирует деталь топов из девяностых годов. Например, задник, как у маек-«алкоголичек» или завязки на шее, как на «топиках» из нашего детства. 

  • Бри Ларсон в Jason Wu

  • Зоуи Кравец в Versace

  • Гретхен Мол в J. Mendel

Максимально обнаженная грудь

И хотя откровенного оголения на красных дорожках мы не видели, грудь на последних церемониях была главным центром внимания. Певица Холзи на премию «Грэмми» пришла в полностью расстегнутой рубашке, под которой ничего не было; Леди Гага пошла во все тяжкие, появившись в жакете с перьями, плотно прикрывающим всё кроме груди; а Белла Хадид доказала, что просвечивающий наряд может выглядеть нисколько не пошлым. 

  • Белла Хадид в Christian Dior

  • Леди Гага

  • Холзи

Сюжетная вышивка

Трехглавые змеи, тигры и восточные маски перестали быть просто амулетами, привезенными из путешествий. В 2017-ом они вожделенные маст-хэвы красных дорожек, особенно если вышиты на платьях, как у Мишель Уилльямс и певицы Сантиголд. 

  • Сантиголд в Gucci

  • Мишель Уильямс в Louis Vuitton

  • Аня Тейлор-Джонсон в Gucci

Металлик

Минимум затрат, максимум эффекта: блестки и металлические нити делают даже самое простое по крою платье центром притяжения лучей софитов и вспышек фотокамер. 

  • Рут Негга в Louis Vuitton

  • Кэти Пэрри в Tom Ford

  • Мишель Уилльямс в Louis Vuitton

Телесный

Церемония «Оскар» доказала, что знаменитости устали от цвета. Поэтому самые заметные наряды церемонии — у Николь Кидман, Изабель Юппер, Руни Мары, Эммы Стоун и Дакоты Джинсов — были бежевого цвета. У этого оттенка есть важный бонус — он как вспомогательный фон подходит всему: красным губам, бриллиантовому колье и ярким аксессуарам. 

  • Руни Мара в H&M Conscious

  • Эмма Стоун в Givenchy Couture

  • Николь Кидман в Armani Prive

  • Изабель Юппер в Chloe

Зеленый

Одному цвету в трендбуке красных дорожек место все-таки нашлось. Это насыщенно зеленый, который ассоциируются с еще один трендом сезона — восьмидесятыми годами.

  • Николь Кидман в Alexander McQueen

  • Селин Дион в Zuhair Murad

  • Эми Адамс в Tom Ford

Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Афтепати «Оскар»-2017: лучшие наряды

Как поссорились Мэрил Стрип и Карл Лагерфельд

Instagram звезд: как прошла премия «Оскар» глазами знаменитостей

10 лучших гифок с премии «Оскар»: Эмма Стоун, Леонардо Ди Каприо, Джимми Кэммел

Что случилось на церемонии «Оскар»-2017?

Победители премии «Оскар»-2017 и ошибка с «Лучшим фильмом года»

Оскар-2017: первые фото гостей с красной дорожки

LIVE: премия «Оскар»-2017 (ЗАВЕРШЕНО)