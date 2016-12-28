Над чем мы смеялись в 2016-м? Штаны Пескова, статуя Давида в Gosha Rubchisnkiy и туфли Рианны

Дмитрий Песков в уггах

Угги и красные треники — такого на резидентах Кремля мы еще не видели. Пользователи сети вспомнили про «лабутены» и «восхитительные штаны» Ленинграда, нормкор и Гошу Рубчинского. «Мы все живем простой человеческой жизнью. У меня был обычный вечер. Когда приходишь с работы где-нибудь после 12 ночи. Жена в командировке. Поругался с ребенком за двойку, не спится. Вот как в трениках был, сел в машину, поехал на мойку», — пояснил Песков.