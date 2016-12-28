Над чем мы смеялись в 2016-м? Штаны Пескова, статуя Давида в Gosha Rubchisnkiy и туфли Рианны

Вспомнили, над чем больше всего шутил интернет в уходящем году: Песков в уггах, статуя Давида в Balenciaga, Рианна в почти смертельных шпильках и Джаред Лето в Gucci. 

Дмитрий Песков в уггах

Угги и красные треники — такого на резидентах Кремля мы еще не видели. Пользователи сети вспомнили про «лабутены» и «восхитительные штаны» Ленинграда, нормкор и Гошу Рубчинского. «Мы все живем простой человеческой жизнью. У меня был обычный вечер. Когда приходишь с работы где-нибудь после 12 ночи. Жена в командировке. Поругался с ребенком за двойку, не спится. Вот как в трениках был, сел в машину, поехал на мойку», — пояснил Песков.

Брюки для собаки

Просто жизненно важный вопрос, который заслужил сотен тысяч репостов. 

«Дрянные девчонки» в Vetements

На мем с дрянными девчонками художника Бейджамина Сейдлера подтолкнула актриса Рэйчел МакАдамс: после выхода фильма в начале 2000-х она была чуть ли не иконой стиля, а сейчас выглядит отставшей от моды. Поэтому пришлось нарядить ее в футболку DHL. 

Джаред Лето в Gucci

На премьере фильма «Отряд самоубийц» в Лондоне Джаред Лето появился в зеленом плаще Gucci – и эта была любовь с первого взгляда: актер присмотрел наряд еще на неделе моды в Милане, а его реакция породила шутки в духе «I want someone to love me like Jared Leto loves Gucci».

Мемы с Гошей Рубчинским

Пока во всем мире фанатеют по вещам Гоши Рубчинского (байеры закупают, стилисты снимают, а организаторы Pitti Uomo приглашают его устроить шоу во Флоренции), на родине дизайнер превратился в объект насмешек. «Я за эти кальсоны тебе отдала бы максимум тыщу! О, расскажи, почему за такие баблища такое дерьмище?», — пела Монеточка, 17-летняя певица и звезда ВКонтате. А создатели паблика «Что купить вместо вещей от Гоши Рубчинского» предложили смешные, но разумные инвестиции: 100 пачек печенья, две недели отдыха в Крыму, 160 картошек фри или 1100 резиновых уточек.

Вьетнамки раздора

Если вы помните прошлогоднее платье раздора, которое поделило мир пополам (одни видели наряд в золотым, вторые — синим), то встречайте его обновленную версию — вьетнамки Havaianas. Их цвет также воспринимается людьми по-разному — это зависит от того, чего в сетчатки конкретного человека больше — палочек или колбочек. 

«Одень Давида»

Летом жительница Петербурга подала жалобу уполномоченному по правам ребенка на копию обнаженной статуи Давида у Анненкирхе на Кирочной улице. Мы выручили парня и нарядили его в хиты будущего сезона — вещи из коллекций Gosha Rubchinskiy, чокеры Christian Dior, варенки Gucci и брюки Balenciaga. Поучаствовать в акции решило и издание о культуре и моде Visionaire, предложив свои варианты. Но в интернет-голосовании с большим отрывом (42,7%) победил «Оригинальный Давид» — статую решили оставить обнаженной.

Тейлор Свифт на Met Gala

Больше всего мемов за один вечер Met Gala собрала Тейлор Свифт в платье Louis Vuitton: сеть мгновенно прозвала певицу антимодной, киберботом и даже «вилкой в микроволновке». 

Шпильки Рианны

Но волоске от провала — но в платье Marques'Almeida и с улыбкой. 

Казаки Hood by Air

Сомневающиеся казаки «иду-куда-хочу» с носами, расположенными сзади и впереди одновременно, мы увидели на показе нью-йоркцев Hood by Air. А c нового года — и на полках в магазинах. 

Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также