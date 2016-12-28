Вспомнили, над чем больше всего шутил интернет в уходящем году: Песков в уггах, статуя Давида в Balenciaga, Рианна в почти смертельных шпильках и Джаред Лето в Gucci.
Над чем мы смеялись в 2016-м? Штаны Пескова, статуя Давида в Gosha Rubchisnkiy и туфли Рианны
Дмитрий Песков в уггах
Угги и красные треники — такого на резидентах Кремля мы еще не видели. Пользователи сети вспомнили про «лабутены» и «восхитительные штаны» Ленинграда, нормкор и Гошу Рубчинского. «Мы все живем простой человеческой жизнью. У меня был обычный вечер. Когда приходишь с работы где-нибудь после 12 ночи. Жена в командировке. Поругался с ребенком за двойку, не спится. Вот как в трениках был, сел в машину, поехал на мойку», — пояснил Песков.
Брюки для собаки
Просто жизненно важный вопрос, который заслужил сотен тысяч репостов.
«Дрянные девчонки» в Vetements
На мем с дрянными девчонками художника Бейджамина Сейдлера подтолкнула актриса Рэйчел МакАдамс: после выхода фильма в начале 2000-х она была чуть ли не иконой стиля, а сейчас выглядит отставшей от моды. Поэтому пришлось нарядить ее в футболку DHL.
Джаред Лето в Gucci
На премьере фильма «Отряд самоубийц» в Лондоне Джаред Лето появился в зеленом плаще Gucci – и эта была любовь с первого взгляда: актер присмотрел наряд еще на неделе моды в Милане, а его реакция породила шутки в духе «I want someone to love me like Jared Leto loves Gucci».
Мемы с Гошей Рубчинским
Пока во всем мире фанатеют по вещам Гоши Рубчинского (байеры закупают, стилисты снимают, а организаторы Pitti Uomo приглашают его устроить шоу во Флоренции), на родине дизайнер превратился в объект насмешек. «Я за эти кальсоны тебе отдала бы максимум тыщу! О, расскажи, почему за такие баблища такое дерьмище?», — пела Монеточка, 17-летняя певица и звезда ВКонтате. А создатели паблика «Что купить вместо вещей от Гоши Рубчинского» предложили смешные, но разумные инвестиции: 100 пачек печенья, две недели отдыха в Крыму, 160 картошек фри или 1100 резиновых уточек.
Вьетнамки раздора
Если вы помните прошлогоднее платье раздора, которое поделило мир пополам (одни видели наряд в золотым, вторые — синим), то встречайте его обновленную версию — вьетнамки Havaianas. Их цвет также воспринимается людьми по-разному — это зависит от того, чего в сетчатки конкретного человека больше — палочек или колбочек.
«Одень Давида»
Летом жительница Петербурга подала жалобу уполномоченному по правам ребенка на копию обнаженной статуи Давида у Анненкирхе на Кирочной улице. Мы выручили парня и нарядили его в хиты будущего сезона — вещи из коллекций Gosha Rubchinskiy, чокеры Christian Dior, варенки Gucci и брюки Balenciaga. Поучаствовать в акции решило и издание о культуре и моде Visionaire, предложив свои варианты. Но в интернет-голосовании с большим отрывом (42,7%) победил «Оригинальный Давид» — статую решили оставить обнаженной.
Тейлор Свифт на Met Gala
Больше всего мемов за один вечер Met Gala собрала Тейлор Свифт в платье Louis Vuitton: сеть мгновенно прозвала певицу антимодной, киберботом и даже «вилкой в микроволновке».
Шпильки Рианны
Но волоске от провала — но в платье Marques'Almeida и с улыбкой.
Казаки Hood by Air
Сомневающиеся казаки «иду-куда-хочу» с носами, расположенными сзади и впереди одновременно, мы увидели на показе нью-йоркцев Hood by Air. А c нового года — и на полках в магазинах.
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