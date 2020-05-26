Фанаты Рафа Симонса, ликуйте! На ресейл-платформе Grailed появилась коллекция предметов мебели, которую дизайнер разработал, когда учился в бельгийской арт-школе LUCA. Рассказываем, как учебные образцы попали в свободную продажу и кто их владелец.
Учебный проект Рафа Симонса продают за $100 долларов на ресейл-платформе. Как это произошло?
Первыми мебель работы Рафа Симонса обнаружили пользователи Twitter в прошедшие выходные. «Я понятия не имею, как они это приобрели, но кто-то на Grailed продает диплом Рафа», — написал пользователь @marksnotnice.
В описании ресейл-платформы также отмечено, что в продажу попали не только предметы из выпускной коллекции Симонса, над которой он работал в бельгийском Генке в 1991 году, вроде цилиндрообразной системы хранения, «одетой» в кожу, деним, сетку и другие материалы, которая получила название «Защита» и представлена в пяти вариациях.
I have no idea how tf they acquired this, but someone on grailed is selling Raf’s senior thesis lmaooo pic.twitter.com/exmk4G1Oct— [ MarkSabino ] (@marksnotnice) May 24, 2020
Кроме «Защиты» Раф Симонс также разработал четыре других шкафа и два дивана. На Grailed также опубликовали ссылки дополнительные документы, среди которых видео и линк на Instagram-аккаунт коллекции Рафа Симонса, которая получила название Corpo.
Известно, что в полную коллекцию также входит выпускной альбом дизайнера и VHS-кассета с видео, которое снял Симонс. Джесс Браунс отметил также, что эта работа «может расцениваться как первый фэшн-проект Симонса из-за лого Raf Simons, которое не сильно изменилось за годы работы дизайнера».
Владельцем предметов, как сообщает Dazed, оказался антверпенский дизайнер Макс Рейндерс. Он рассказал, что получил вещи в наследство от отца.
Макс Рейндерс
Дизайнер
Мой отец учился в один год с Рафом. Оба были дизайнерами мебели. Мой папа все еще проектирует мебель. Когда Рафа переезжал в Нью-Йорк в 1999 году, он передал их моему отцу.
В 2010 году коллекция была отдана нам, его детям. Поскольку в следующем году коллекции исполнится 30 лет, мы решили поделиться ею со всем миром.
Высокая стоимость коллекции Рейнедр объясняет просто — он хотел привлечь к вещам больше внимания: «Это сработало. Даже быстрее и больше, чем мы ожидали. Тем не менее, забавно видеть, как такая цена привлекает столько внимания. Кажется, что многие просто в шоке от самой цифры, но не от работы».
Название коллекции Corpo переводится с латыни как «тело». Рейнедрс также добавляет, что даже в дипломной работе дизайнера мебели Симонс уже смешивает костюмные силуэты, хотя очевидно, что над проектом он работал «задолго для того, как сфокусировался на дизайне одежды».
Напомним, в конце февраля стало известно, что бельгийский дизайнер Раф Симонс стал со-креативным директором итальянского бренда Prada. Об этом Симонс заявил на пресс-конференции в Милане. Он будет работать вместе с Миуччей Прада с равными обязанностями по творческому принятию решений. Назначение вступит в силу 2 апреля 2020 года. Известно, что первое совместное шоу весна-лето 2021 запланировано на сентябрь. Оно пройдет в рамках Недели моды в Милане.
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