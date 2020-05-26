Учебный проект Рафа Симонса продают за $100 долларов на ресейл-платформе. Как это произошло?

Первыми мебель работы Рафа Симонса обнаружили пользователи Twitter в прошедшие выходные. «Я понятия не имею, как они это приобрели, но кто-то на Grailed продает диплом Рафа», — написал пользователь @marksnotnice.

В описании ресейл-платформы также отмечено, что в продажу попали не только предметы из выпускной коллекции Симонса, над которой он работал в бельгийском Генке в 1991 году, вроде цилиндрообразной системы хранения, «одетой» в кожу, деним, сетку и другие материалы, которая получила название «Защита» и представлена в пяти вариациях.