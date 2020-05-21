Дизайнер сумок Катя Volchek и художник по керамике Саша Gunga из Петербурга представили капсульную коллекцию сумок и ваз ручной работы Hands с узорами, напоминающими работы фовистов.
Ручной труд как искусство. Посмотрите на сумки и вазы из коллаборации Hands by Volchek & Gunga
Саша Gunga
Художник по керамике, основательница бренда Gunga
Я художник по керамике. Работаю с художественными смыслами и цветом. Катя — дизайнер аксессуаров из кожи. Мы обе в основном работаем руками, поэтому и решили объединить наши подходы и реализовать творческий проект, посвященный ручному труду, который в современном мире обретает все большую ценность по разным экономическим и социально-культурным причинам. Люди стали все чаще обращаться к осознанному потреблению, видя за вещами историю их создания и стиль жизни.
Для Hands придумали единую стилистику. Катя выбрала цвета, которые ее вдохновляли, а я создала рисунок, напоминающий руки. Наши вкусы схожи: обеих вдохновляют художники XX века, фовисты, авангардисты. Было легко работать друг с другом. Итогом проекта стала творческая съемка, отдельными героями которой стали наши руки — в этом, кстати, тоже заложена основная идея проекта.
В коллаборации представлено по 8 сумок и ваз, объединенных не только общими цветовыми решениями и рисунками, но и любовью девушек к работе руками. Узоры на сумках натуральных оттенков охры, кирпичного и бежевого покрывают кожаные подклады, а керамические вазы — двусторонние по цвету и в более ярких тонах — полностью расписаны вручную.
Дизайнеры признаются: своей коллекцией они хотели бы поддержать «маленьких профессионалов из разных сфер, которые работают с любовью», а также обратить на ручной труд внимание тех, «кто о нем мало задумывается».
Стоимость сумок варьируется от 11 до 20 тысяч рублей, а приобрести их можно в Instagram-аккаунте бренда Volchek. Вазы доступны от пяти до 20 тысяч рублей также на странице Gunga.
Фотограф: Катерина Семёнова
Визажист: Таня Бурыкина
Стилист: Любовь Добровольская
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.