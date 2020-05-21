Ручной труд как искусство. Посмотрите на сумки и вазы из коллаборации Hands by Volchek & Gunga

Художник по керамике, основательница бренда Gunga

Я художник по керамике. Работаю с художественными смыслами и цветом. Катя — дизайнер аксессуаров из кожи. Мы обе в основном работаем руками, поэтому и решили объединить наши подходы и реализовать творческий проект, посвященный ручному труду, который в современном мире обретает все большую ценность по разным экономическим и социально-культурным причинам. Люди стали все чаще обращаться к осознанному потреблению, видя за вещами историю их создания и стиль жизни.

Для Hands придумали единую стилистику. Катя выбрала цвета, которые ее вдохновляли, а я создала рисунок, напоминающий руки. Наши вкусы схожи: обеих вдохновляют художники XX века, фовисты, авангардисты. Было легко работать друг с другом. Итогом проекта стала творческая съемка, отдельными героями которой стали наши руки — в этом, кстати, тоже заложена основная идея проекта.