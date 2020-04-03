85-летний дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса

Серджио Росси сотрудничал с Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaia, а в 1968 году основал собственный одноименный бренд Sergio Rossi. До 2015 года марка дизайнера принадлежала корпорации Kering, на данный момент генеральным директором является Риккардо Шиутто, сам Росси в последние годы отошел от дел. Напомним, «Собака.ru» ведет прямую трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, России и мире.

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