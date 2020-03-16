Рома Уваров отменил показ Roma Uvarov Design из-за коронавируса

Команда бренда назвала принятое решение «верным способом исключить потенциальную угрозу», добавив, что они отслеживают развитие ситуации и в будущем объявят о новой дате проведения показа. Ранее мы публиковали лукбук коллекции осень-зима Roma Uvarov Design, съемки которого прошли в деревне Новоподрезково. Напомним, на днях стало известно о решении LVMH производить на своих фабриках антибактериальные гели для рук, а показ круизной коллекции Max Mara, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в мае, был отменен.

Фото: социальные сети

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