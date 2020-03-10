Джорджо Армани передал итальянским больницам 1,4 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Напомним, сегодня утром Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу. С 10 марта передвижение по территории страны разрешено только по работе, при необходимости лечения или в случае экстренных ситуаций, а школы, университеты, музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы закрыты. Ограничительные меры будут действовать до 3 апреля.

7 марта в Петербурге был зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом Covid-19. Кроме того, сегодня стало известно, что показ круизной коллекции Max Mara, который должен был состояться в городе 25 мая, был отменен.

Фото: shutterstock.com

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