Джорджо Армани пожертвовал 1,4 млн долларов на борьбу с коронавирусом, сообщает Daily Mail. Деньги будут переданы трем больницам в Милане, а также больнице имени Ладзаро Спалланцани в Риме и Агентству гражданской защиты Италии. Дизайнер считает, что пока в стране продолжает расти число заболевших Covid-19, медучреждения находятся на грани коллапса.
Джорджо Армани передал итальянским больницам 1,4 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Напомним, сегодня утром Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу. С 10 марта передвижение по территории страны разрешено только по работе, при необходимости лечения или в случае экстренных ситуаций, а школы, университеты, музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы закрыты. Ограничительные меры будут действовать до 3 апреля.
7 марта в Петербурге был зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом Covid-19. Кроме того, сегодня стало известно, что показ круизной коллекции Max Mara, который должен был состояться в городе 25 мая, был отменен.
Фото: shutterstock.com
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