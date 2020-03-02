Аглая Тарасова стала героиней обложки мартовского номера «Собака.ru»

Героиней мартовской обложки «Собака.ru» стала актриса Аглая Тарасова, которая недавно появилась в комедии с петербургским настроением «Марафон желаний» и в продолжении растапливающей сердца мелодрамы «Лед 2». У нас есть предчувствие (не спрашивайте!), что актриса скоро начнет сниматься в главных ролях в Голливуде, поэтому мы срочно собрали команду мечты и устроили на площадке мощный кибер-фэшн.
Богиня космического мейка и красоты Арюна Тардис и стилист Эльмира Тулебаева снарядили Аглаю в будущее (футуристичный анорак и авангардные мюли от Christian Dior подошли для этой цели идеально), а фотограф Данил Ярощук поймал происходящую на глазах мистерию в объектив.
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