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Аглая Тарасова стала героиней обложки мартовского номера «Собака.ru»

  • Анорак и мюли Christian Dior, серьги и кольцо Rose Dior Pre Catelan, Dior Joaillerie, часы La Mini D de Dior Wraparound, Dior Horlogerie

Героиней мартовской обложки «Собака.ru» стала актриса Аглая Тарасова, которая недавно появилась в комедии с петербургским настроением «Марафон желаний» и в продолжении растапливающей сердца мелодрамы «Лед 2». У нас есть предчувствие (не спрашивайте!), что актриса скоро начнет сниматься в главных ролях в Голливуде, поэтому мы срочно собрали команду мечты и устроили на площадке мощный кибер-фэшн.

Богиня космического мейка и красоты Арюна Тардис и стилист Эльмира Тулебаева снарядили Аглаю в будущее (футуристичный анорак и авангардные мюли от Christian Dior подошли для этой цели идеально), а фотограф Данил Ярощук поймал происходящую на глазах мистерию в объектив.

Аглая Тарасова

в интервью «Собака.ru»:

«Еще каких-то двадцать лет назад ты должен был обладать условной сверхспосбностью или талантом, пройти тернистый карьерный путь, а сейчас ты записываешь смешное видео в ютьюбе — и тебя через день знает вся страна. Да что там, можно стать нереально популярным только потому, что у тебя красивая задница, ты ее все время постишь и получаешь за это деньги. Подрастает поколение, которое не расстается с айфоном с рождения — ребенок говорит: «Когда я вырасту, хочу рекламировать купальники в инстаграме». Вот это реально страшно.

Я переживаю за свою сестру, ей девять лет, у нее нет социальных сетей, у нас дома нет и никогда не было телевизора, но все равно она когда-нибудь с этим столкнется. Я проходила что-то подобное. Вспоминаю себя: подростком я обожала глянцевые журналы. Но мне становилось ужасно грустно, потому что хотелось вот такое тело, вот такой дом, вот такие бриллианты и вот такую сумку. Я не могла себе ничего из этого позволить, а мама никогда бы не стала меня так баловать и распускать, и я чувствовала себя ущербной. Ведь если все это печатают, значит это существует, люди так живут, чем они лучше меня?».

Полное интервью и фотосъемку смотрите в журнале и на сайте «Собака.ru» в марте.

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Наташа Лыбина,
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