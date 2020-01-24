Как возникла идея коллаборации лучших брендов мира на Староневском проспекте, в чем миссия проекта «Староневский. Территория моды» и как он будет развиваться?

Существует практика, когда вокруг главной торговой магистрали складывается территория — по-английски district — целый квартал, где на параллельных и пересекающих улицах помимо модных бутиков появляются рестораны, кафе, салоны красоты, интерьерные галереи. Так произошло в Милане с «квадратом моды» Монтенаполеоне, в Париже на Монтень и Фобур-Сент-Оноре, на Бонд-стрит в Лондоне. За тридцать один год существования и развития компании Babochka на Староневском мы не просто расширили наш первый магазин, но и открыли бутики по соседству. Именно поэтому рядом с нами захотели быть те представители люкс-ретейла, которые напрямую стали выходить на петербургский рынок, ведь наши клиенты — это и есть их целевая аудитория. Моя мечта — превратить Староневский в самостоятельный бренд! Я уже вижу результаты: главный редактор китайского Vogue Анжелика Чанг, приехав летом в Петербург с семьей, попросила включить в свою экскурсионную программу Fashion District. Мне бы хотелось, чтобы каждый турист, даже не из сферы моды, знал о Староневском.

Каким вы запомнили проспект в 1996 году, когда третий из бутиков Babochka наконец прописался на Невском, 153?

Представляете, раньше здесь была булочная! В постсоветские 1990-е не было никакого намека на люкс, хотя Староневский просто создан для этого — посмотрите, какие уникальные классические фасады с огромными витринными окнами на первых этажах бывших доходных домов тянутся вдоль всего проспекта. И это его важнейшее преимущество — он и был задуман как торговая улица. До революции здесь располагались магазины шляп, одежды, парфюмерии — мы собирали архивную информацию. Конечно, быть первыми всегда сложно, но кто-то должен начать. И мои родители сделали правильный выбор — эта часть Невского до сих пор остается тихой, можно даже сказать, приватной, что очень важно для нашего типа покупателей. Как и то, что мы остаемся семейной компанией. Так получилось, что вся наша жизнь связана с этим районом — я родилась и выросла на улице Восстания, со школьных лет и по сей день живу на Таврической, а родители — на Кирочной.

За вами на Староневский пришли самые важные бренды: как это было? Наверняка непросто?

Все всегда происходит в нужное время, хотя нам иногда так не кажется. (Смеется). Мы же хотим немедленно! Конечно, нам мечталось, чтобы Chanel оказались на Староневском двадцать лет назад, когда мы сделали им первое предложение. Но такие марки появляются только после тщательного анализа, когда понимают, что рынок готов. Таких игроков индустрии невозможно заманить или уговорить — они сами четко знают, когда наступает правильный момент. Мы же просто упорно работали, создали такой трафик и атмосферу, что стали тем самым правильным местом.